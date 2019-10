Ringo Starr se confiesa emocionado por ‘reunión’ de The Beatles en su disco

Ringo Starr está más que feliz ahora que consiguió reunir a sus ex compañeros de The Beatles en el tema Grow Old With Me, incluido en su nuevo disco What´s My Name.

Starr decidió grabar Grow Old Wiyh Me, versión de una de las últimas canciones escritas por John Lennon, de la que el fallecido cantante grabó un demo para su lanzamiento de 1980 en Double Fantasy, pero que nunca se logró. Ringo cuenta que la voz de Lennon se escucha en el demo diciendo: “Esto será genial para ti, Ringo”. “Fue emotivo escuchar la voz de John porque él había escrito otras canciones para mí. Me encanta la canción y la emoción de que él me hable”, reveló Ringo en entrevista.

Ese fue el motivo por el que Starr decidió grabar esta versión. Lo primero que hizo fue invitar a su Paul McCartney a tocar el bajo. Luego, su productor discográfico, Jack Douglas, consiguió insertar las cuerdas de Here Comes The Sun, uno de los éxitos escritos por George Harrison.

“Ahora estamos todos en él, pero no tuve nada que ver con eso”, afirma el exbaterista de The Beatles respecto a esta casual reunión de los cuatro de Liverpool en su nuevo trabajo musical, gracias a la tecnología.