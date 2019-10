Rebeca Escribens critica a Rosángela Espinoza por bailar “Tu sicaria” [VIDEO]

La ‘guerrera’ Rosángela Espinoza se unió a “Tu sicaria challenge”, reto que viene acaparando la atención de los cibernautas, que consiste en bailar al ritmo de la canción “Tu sicaria” de la trapera argentina Ms. Nina.

El polémico video que compartió la ‘chica reality’ a través de su cuenta de Instagram, llegó hasta los ojos y oídos de la conductora Rebeca Escribens, quien se mostró en desacuerdo con el tema bailado por la “chica selfie” y le sugirió que mejor escuche la música de otros artistas.

“¿Está haciendo un 'challenge’ con esa canción? ¿Qué le pasa a esta chiquita? No hagan eso, se borra. No hijita, te me pones a hacer otra cosa, una de Yuri, Shakira o el ‘Tutu’ de mi amigo Camilo”, dijo Escribens durante el programa ‘América Espectáculos’.

Rebeca Escribens critica baile de Rosángela Espinoza

Al contrario de la reacción de Rebeca Escribens, los usuarios de Instagram aprobaron el video de Rosángela Espinoza bailando “Tu sicaria”, el clip ya cuenta con más de 450 mil reproducciones.

“Hermosa Rous, bendiciones y buen inicio de semana saludos desde Uruguay”, “Hermosa rosangela... Nunca pierdas ese encanto”, “¡Qué hermosa te salio la coreografía!”, ¡Mi bella Rous, es tan lindo ver el programa y ver tu sonrisa!", “¡Buen estilo sin ser exhibicionista! Te felicito”, “¡Que hermosa la barbie bailas espectacular saludos!”, fueron algunos de los comentarios para la “guerrera”.

Entrevista con el espacio de América TV, Rosángela pidió a sus seguidores que suban a Instagram sus propias coreografías bailando ‘Tu sicaria’, tema que se ha vuelto controversial por su letra sugerente.