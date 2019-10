El cantante coreano Wonho, integrante del grupo de kpop MONSTA X, fue denunciado por estafa luego de que la modelo Jung Da Eun revelara que no le pagó una deuda millonaria cuando vivían juntos.

Después de este problema, el artista decidió retirarse de la banda para no causar más problemas. Las fanáticas se preguntaron qué pasaría de ahora en adelante y Wonho les respondió por medio de una sentida carta.

En el texto se puede leer que pide disculpas a las fans por no haberle cumplido la promesa de tener momentos bonitos con lo que lo recordarán por siempre. Wonho mostró un profundo dolor luego de decepcionar a sus seguidoras y compañeros de MONSTA X.

“He sido una persona distinta antes de convertirme en idol, he cometido muchos errores de los cuales me arrepiento profundamente. El tiempo me ha cambiado y he madurado. Me arrepiento de lo que hice en el pasado, por eso decidí salir de MONSTA X para no afectar a mis amigos, ellos no tienen nada que ver en esto”, aseguró el artista.

Wonho mostró agradecimiento al apoyo de las fanáticas que siempre han estado con él en su carrera y a pesar de que le pidieron que siga en la agrupación de kpop, confesó que sus compañeros tienen proyectos juntos y no quiere estropearlos.

Wonho envía carta a sus fans después de abandonar MONSTA X

¿Por qué demandaron a Wonho?

Lee Ho Seok es el nombre verdadero de Wonho. El modelo, cantante y bailarín surcoreano de 26 años se vio involucrado en un problema con la actriz Jung Da Eon ya que el artista le debe 2 millones de dólares. A pesar de que el sello discográfico Starship Entertainment le brindara apoyo y le proporcionara un abogado, Wonho decidió retirarse del grupo de kpop MONSTA X:

“Después de una larga charla con Wonho, hemos acordado amistosamente que abandone el grupo. Respetamos su decisión para que los fans no distraigan su atención de los próximos eventos que esperan a la banda en el futuro. Lucharemos legalmente contra los rumores y comentarios maliciosos que han surgido alrededor de este asunto, a partir de ahora MONSTA X contará con seis miembros”.