Temen que Wonho de MONSTA X se quite la vida por renunciar a grupo Kpop

“Por favor, no me dejes”, es uno de los mensajes que se puede leer en Instagram sobre la renuncia de Wonho al grupo Kpop MONSTA X.

La decisión de Wonho de abandonar su sueño de ser un ‘Idol Kpop’ fue tomada luego de que una celebridad coreana Jung Da Eun denunciara al cantante por una millonaria deuda, además de acusarlo de robarle.

En la red social Instagram han hecho una cadena de oración para poder enviar su apoyo al famoso cantante coreano, quien ha desaparecido de las redes sociales tras el escándalo que lo ha alejado del grupo MONSTA X.

Algunos fans de Wonho no han podido ocultar su preocupación, ya que temen que se quite la vida tras renunciar al grupo Kpop. Esta alerta se ha dado luego de que la cantante Sulli muera por ciberacoso.

Incluso, algunos usuarios en Instagram han escrito mensajes de odio contra Jung Da Eun por hacer una denuncia contra el cantante coreano, a quien acusa de deberle dinero y robo. Hasta el momento, no ha presentado pruebas.

La celebridad coreana Jung Da Eun también ha recibido amenazas de muerte por revivir una deuda con Wonho.

¿Por qué Wonho renunció a MONSTA X?

La denuncia de Jung Da Eun contra Wonho provocó que el cantante coreano tome la decisión de abandonar el grupo MONSTA X.

Recordemos que los ‘Idols Kpop’ tienen que tener una conducta intachable, por lo que este tipo de escándalos no son buenos para sus carreras.

Además, se especula que Wonho no contó toda la verdad antes de su debut como cantante, ya que Jung Da Eun manifestó que él tenía un historial como delincuente.

La carta de despedida de Wonho

“He tomado esta decisión después de ver que muchas personas lo están pasando mal por mi culpa. Además de nuestros miembros, una vez más inclino mi cabeza sinceramente para disculparme con los fans que han creído en mí y me han apoyado. Por favor, denle fuerza a MONSTA X, los miembros no tienen nada que ver conmigo. Les pido cuidadosamente que al menos brinden apoyo y aliento a los miembros. Son personas demasiado buenas para detenerse y lastimarse así por alguien como yo. Estoy muy agradecido y me disculpo con el personal, los miembros y por último, nuestros fans que me han permitido disfrutar de tanta felicidad hasta el momento”.