Mirella Paz responde a burlas de Magaly: “Vieja payasa, me surro en sus comentarios”

No soportó las burlas. La cantante de salsa Mirella Paz, quien dejó el programa “Mujeres al mando” de Latina, usó su cuenta personal de Instagram para enviarle un mensaje a Magaly Medina.

Mirella Paz no aceptó que Magaly Medina se burlara de ella en televisión tras su salida del programa “Mujeres al mando”, donde tuvo la oportunidad de trabajar como conductora de TV y reportera.

En su cuenta de Instagram, Mirella Paz le dejó un letal mensaje a la periodista de espectáculos, a quien calificó de “vieja payasa” por hablar mal de ella en “Magaly TV, la firme”.

“A ver, a ver, a ver. Para esa vieja que no tiene nada que hacer y viene a burlarse de mi, que sus comentarios se los meta a donde no puede entrar el sol. Ay señora, me surro en sus comentarios, vieja payasa. Señora, lo que tiene que hacer es tomar un cafecito y una pastilla para la presión. Ya no está para esas cosas... Tantos años, señora, basta, váyase a dormir”.

Magaly Medina a Mirella Paz: “Es un cero a la izquierda"

Magaly Medina emitió fuertes comentarios en contra de Mirella Paz, a quien minimizó como conductora de televisión.

“La televisión hoy ha perdido uno de sus talentos principales. Su carisma no se comparaba con nadie, sus neuronas - por Dios- que inteligencia, que luminaria, sus comentarios, cada comentarios que decía, cada oración era para ser recordada(Risas). ¡Que descanse en paz de la televisión! Les aseguro que me van a preguntar, ¿quién es?”

Mirella Paz lloró al dejar “Mujeres al mando”

La cantante de salsa Mirella Paz, quien fue el reemplazo de Magdyel Ugaz, se despidió entre lágrimas del programa “Mujeres al mando”.

Ella recibió un regalo de sus compañeras de trabajo, quienes le dieron un cuadro con fotos de su paso por el programa, donde le dieron la oportunidad de convertirse en conductora de televisión.

Se informó que la decisión de la salsera de dejar el programa fue porque quería dedicarse a su carrera como cantante.