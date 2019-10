Michael Finseth, ‘Memo’ de “1000 oficios”: “No sabía que querían sacarme de la serie”

Recientemente, Efraín Aguilar sorprendió a los fans de la recordada serie “Mil oficios” al revelar que los actores de dicha producción le exigieron que Michael Finseth, quien interpretaba a ‘Memo’, se retirara porque actuaba mal y retrasaba las grabaciones.

Tras enterarse de este anecdótico hecho, Michael Finseth se pronunció a través de una entrevista a un medio local.

Michael Finseth, ‘Memo’ de 1000 oficios

El popular ‘Memo’ contó que, al principio, le fue difícil adaptarse a las grabaciones de “Mil oficios”, pues era la primera vez que interpretaba un papel importante en televisión.

En medio de sus declaraciones, Michael Finseth destacó el apoyo que recibió de Efraín Aguilar y aseguró que jamás se enteró de lo dicho por el exproductor sobre el pedido que hicieron sus compañeros para sacarlo de la serie.

Michael Finseth, ‘Memo’ de 1000 oficios

“Efraín es mi ‘padre televisivo’, me dio la confianza para salir adelante. Claro que al principio me ponía nervioso porque nunca había actuado en televisión, prácticamente era mi primera vez. Y esa anécdota de que mis compañeros pidieron que me saquen, sí pudo haber pasado. Yo me acabo de enterar, lo bueno es que ninguno es mi amigo, así que me resbala, ja,ja,ja. Es una broma”, comentó al actor en declaraciones para El Comercio.

Al ser consultado sobre si hizo algunos amigos tras formar parte del elenco de “Mil oficios”, Michael Finseth señaló lo siguiente: “Yo hago mi trabajo, tengo pocos amigos, no soy de hacer vida social ni de ir a fiestas. Los pocos amigos que tengo en televisión son bien contaditos, no pasan de cinco, y lo que digan o no digan es cosa del pasado. Lo importante es que le puse ganas, empuje, entrega, y tuve el apoyo de Efraín, de Gigio (Aranda) y de Estela (Redhead).

Michael Finseth

Las declaraciones de Efraín Aguilar

“Lo que pasó con Michael (Finseth) fue uno de los primeros casos de imposición de jefatura. Era muy nervioso, ensayaba bien, pero en cámaras actuaba mal. Eso generó la reacción de un grupo de actores, subieron a exigirme que lo sacara porque retrasaba las grabaciones, pero me negué”, fue la revelación de Efraín Aguilar.

Como se recuerda, “Mil oficios” fue una de las producciones más exitosas del productor de televisión.