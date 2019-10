Maricarmen Marín revela el verdadero motivo por el que se fue de ‘Yo Soy’

Hace algunos meses, Maricarmen Marin sorprendió por su ausencia en el conocido programa de imitaciones ‘Yo Soy’. Y es que tras ochos largos años, la cantante de cumbia desapareció misteriosamente de la mesa de jurados la cual conformaba con Katia Palma, Ricardo Morán y Johanna San Miguel.

Tras un tiempo fuera de la pantalla chica, la artista peruana se animó a compartir, en un espacio radial, la verdadera razón por la que decidió dar un paso al costado en ‘Yo Soy’.

¿Le dieron la espalda a Maricarmen Marín? Según declaraciones de la también actriz, esta decidió salir de ‘Yo Soy’ por las aspiraciones musicales que planeaba alcanzar.

“Yo tenía una interrogante con respecto a mi música, porque si bien es cierto nunca la dejé de lado, ya que tenía los fines de semana libre para cantar y tener presentaciones, no me había dedicado al 100%. No quería que pase más tiempo. Entonces, tras el éxito de ‘Por qué te fuiste’, creí que este era el momento de dedicarme nuevamente a mi música”, preciso Marin.

En esta línea, la excompañera de Ricardo Morá señaló que sigue extrañando a sus compañeros de ‘Yo Soy’ pues una etapa que disfruto mucho.

“Extraño a mi grupo de amigos. Yo me he divertido mucho haciendo ‘Yo Soy’, han sido casi ocho años de programa todos los días. Fue un espacio que me ha permitido conectar con un público que hoy en día son mis amigos”, agregó Maricamen, quien también tiene dentro de sus planes, el convertirse en mamà.