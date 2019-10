Magaly Medina responde con sorna a Ethel Pozo: “Estoy emocionada hasta las lágrimas”

Magaly Medina no se quedó callada tras la respuesta que le dio Ethel Pozo en sus recientes declaraciones para diversos medios locales. La ‘Urraca’ manifestó que estuvo “emocionada hasta las lágrimas” por las palabras de la hija de Gisela Valcárcel.

“¡Responden alturadamente y con inteligencia! Eso es lo que ha hecho y jamás pensé reconocerlo, estoy emocionada hasta las lágrimas. La hija de Gise, Ethel Pozo. Pese a que acá la hemos criticado y hemos dicho quien tiene realmente más encanto en ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ es Yaco Eskenazi, lo cual es cierto porque se nace con ángel o sin ángel”, se le oye decir a la conductora de “Magaly TV, la firme”.

En tanto, la hija de Gisela Valcárcel contestó lo siguiente luego de ser preguntada por las fuertes críticas que tuvo la ‘Urraca’ contra ella: “No, para nada, ella es una excelente periodista. Su crítica siempre es bien recibida. Yo, valoro muchísimo al ser humano y a la persona. Que es una excelente periodista”.

En esa misma línea, Ethel Pozo indicó que en diversas partes del mundo existen comunicadores especialistas en la crítica.

Ethel Pozo aseguró que Magaly Medina es buena periodista. (Foto: captura)

“No, en todos lados, en el mundo entero hay periodistas que son de crítica y periodistas, no sé, policiales; entonces, ¿cómo en el Perú no va a existir? Ella es la número uno en eso. Me parece excelente. Sí claro, respeto el trabajo de cada ser humano”, agregó la heredera de Gisela Valcárcel.

Finalmente, Magaly Medina destacó el buen trabajo de administradora que tuvo Ethel Pozo y de su labor en el detrás de cámaras en los programas de la popular ‘Señito’.