Magaly Medina se burla de Mirella Paz: “Como animadora era un cero a la izquierda”

Magaly Medina aseguró que nadie se había percatado del hecho “que enlutó la televisión peruana”. Tras la salida de Mirella Paz de “Mujeres al mando”, la conductora de ATV aprovechó su espacio televisivo para burlarse del papel que desempeñó la cantante y excandidata al Miss Perú en Latina.

La periodista se mofó de las intervenciones que tenía la salsera en el programa en el conducía con Jazmín Pinedo, Karen Schwarz y Cathy Sáenz.

“La televisión hoy ha perdido uno de sus talentos principales. Su carisma no se comparaba con nadie, sus neuronas- por Dios- que inteligencia, que luminaria, sus comentarios, cada comentarios que decía, cada oración era para ser recordada(Risas). ¡Que descanse en paz de la televisión! Les aseguro que me van a preguntar, ¿quién es?(...) Una de las tantas coanimadoras de ‘Mujeres al mando’, por eso estamos de duelo ”, se le oye decir a Magaly Medina.

Magaly Medina se burla de Mirella Paz. (Foto: captura)

En ese contexto, la figura de ATV aseguró que Mirella Paz no tenía ángel para estar en televisión, pero destacó el talento que tiene en el canto.

“Pobrecita, de verdad, la chica es muy simpática porque creo que canta bonito. Como animadora era un cero a la izquierda. No trascendía, no tenía ángel. Hoy lloriqueó y lloriqueó con sus compañeras. Lo que pasa es que tienes ángel o no tienes ángel, esa es una cuestión básica en televisión”, manifestó la popular ‘Urraca’.

La popular 'Urraca' se burló sin piedad a la cantante. (Foto: captura)

En otro momento, Magaly Medina hizo hincapié en el desempeño que tuvo Mirella Paz mientras estuvo en “Mujeres al mando”. La periodista sostuvo que la cantante solo servía para comer en la cocina del matutino.

“La chiquita estaba así (muecas). Miraba y sonreía, nada más. Lo único que servía era al momento para que pruebe la comida, nada más. ¿Por qué les dan falsas esperanzas para ser un rostro televisivo, en unas coanimadoras, cuando no dan?”, acotó la ‘Urraca’.