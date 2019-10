Hailey Baldwin es acusada de ser “la peor cristiana” por celebrar Halloween

La modelo Hailey Baldwin, la esposa de Justin Bieber, ha recibido críticas en la red social Instagram por defender la celebración de Halloween pese a que ella practica la religión cristiana.

Pese a que Halloween es una celebración prohibida para los cristianos, Hailey Baldwin gusta por usar un sexy disfraz en las fiestas del 31 de octubre.

PUEDES VER Selena Gomez confiesa lo difícil que fue ver a Justin Bieber con Hailey Baldwin

Aunque ella defendió su decisión de salir a divertirse por esta fecha con un sexy disfraz, no faltaron las críticas en la red social Instagram. Esto fue lo que escribió en la plataforma:

“Yo soy cristiana. Saben lo que significa históricamente? Significa que redefine todo sobre la cultura. Un fiesta pagana del solsticio de invierno? Oh, eso es ahora el cumpleaños de Jesús. La fiesta pagana de primavera? Eso es fiesta de pascuas.Yo no tengo miedo al mundo. No tengo temor a ninguna maldad o demonio. Halloween es mi celebración y tomo todos los dulces por la gloria de Dios y la celebración de los santos. Me visto como quiero, de mis personajes favoritos. Es mi fiesta y están invitados. Estoy viva ahora, dame un dulce”.

El mensaje de Hailey Baldwin, la esposa de Justin Bieber, en Instagram, provocó fuertes críticas en contra de ella. Incluso, algunos usuarios la han calificado de ser “la peor cristiana” por participar de esta celebración en el 31 de octubre.

PUEDES VER Selena Gomez responde a Hailey Baldwin tras recibir ‘amenaza’ por nueva canción

En las últimas publicaciones que hizo la modelo en la red social se pueden leer comentarios de miembros de la comunidad cristiana, quienes le han llamado la atención por participar en ese evento.

El sexy disfraz de Halloween de Hailey Baldwin y Kendall Jenner

Hailey Baldwin y Kendall Jenner demostraron que toman muy en serio Halloween. Ellas quedaron para disfrazarse juntas de “Las chicas superpoderosas”.

Mientras que Kendall Jenner apareció en una fiesta con lencería, la esposa de Justin Bieber fue más tapada y luciendo sus piernas con un disfraz de Burbuja.

Hailey Baldwin y Justin Bieber en Halloween

Pese a que son cristianos, la pareja de moda, Hailey Baldwin y Justin Bieber, celebran Halloween. Ellos han recibido críticas por usar disfraces de famosos personajes aunque su religión se los prohíbe.