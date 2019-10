Juliana Oxenford renuncia a Exitosa y deja fuerte mensaje en redes sociales

Juliana Oxenford sorprendió a los cientos de usuarios de Twitter al comunicar que dará un paso al costado en Exitosa. De acuerdo con las palabras de la periodista, ella se va con la frente en alto y con la satisfacción de haber hablado con la verdad.

“Gracias a todos los que me han seguido y escuchado durante todo este tiempo en Exitosa. Hoy no me pude despedir, pero mañana estaré a las once en un último programa. Me voy con la enorme satisfacción de haber dado lo mejor de mí y hablado con la verdad. Un fuerte abrazo”, se lee el tuit que emitió la periodista de Latina a través la red social.

Juliana Oxenford

Tras el pronunciamiento de la comunicadora, los usuarios de Twitter y fanáticos reaccionaron sobre el inesperado anuncio.

“Baja sensible, se va la mejor. ¡Saludos Juliana Oxenford!”, “Eras lo mejor de esa radio tóxica”, “Si es por término de contrato, seguro estás de vuelta pronto”, “Espero que en ese horario pongan un conductor(a) de verdad que sea objetivo, que sus comentarios sean maduros y sensatos. Ya era hora que sacarán a esa foca”, se aprecian algunos textos.

Usuarios de Twitter piden explicación a Juliana Oxenford. (Foto: captura)

Algunos de los cibernautas pidieron a Juliana Oxenford que les explique el por qué de su salida en Exitosa.

“Discúlpame Julianita linda, pero me llega que no expliques el por qué. Sabes que es lo que todos o la mayoría queremos saber ahora”, “¿Por que? ¿Y ahora donde te escuchamos?”, ¿Cuáles son los motivos querida Juliana? Se te va a extrañar", cuestionaron los fans de la periodista.