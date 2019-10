Janet Barboza reemplaza a Christian Dominguez en la conducción de ‘Se pone bueno’

Tras la abrupta salida de Christian Domínguez como conductor de ‘Se pone bueno’, se presentaron diversas interrogantes en torno a quien sería la nueva cara del programa concurso.

Luego de días de suspenso, el misterio se resolvió y es que un medio local confirmó que Janet Barboza sera la nueva conductora del programa de los sábados ‘Se pone bueno’.

Según lo precisado por el medio local, la popular ‘Rulitos’ ha grabado ya la nueva edición del programa, el cual se transmitirá este sábado.

Una de las sorpresas de esta nueva edición del espacio televisivo que se transmite en Latina es que la excompañera de Christian Dominguez, Pamela Franco, no participará como co conductora de ‘Se pone Bueno’.

En su reemplazo estará Anthony Chavez, un popular conductor radial.

Como se recuerda, Christian Domínguez preciso a su retiro de la casa televisora de San Felipe que ‘no lo cuidaron’ tras el escándalo que se desató por el supuesto ‘ampay’ con Pamela Franco: “No voy a estar en un trabajo en el que no me protegen, ni me cuidan”