Miss Teen Perú Universo afirma que futbolistas y chicos reality le coquetean por Instagram

Antonella Salini, quien ostenta el título de Miss Teeen Perú Universo, sorprendió a sus seguidores al revelar que muchos futbolistas y chicos reality se comunican con ella por Instagram para intentar conquistarla.

La modelo comentó que, pese a la insistencia de los personajes que tratan de llamar su atención, ella no tiene interés en relacionarse con alguno de ellos, por lo que no ha dudado en rechazar sus mensajes, dejándolos en visto.

PUEDES VER: Miss Teen va en busca de corona internacional

Miss Teen Perú Universo Antonella Sallini

“Me han mandado emoticones a mi Instagram y algunos mensajes. Pero nada, yo nunca les he hecho caso. Tengo enamorado, vengo de una familia con principios, yo me hago respetar como reina de belleza que soy”, enfatizó, en una entrevista para el diario Ojo.

La Miss Teen Perú Universo no quiso revelar los nombres de sus admiradores en Instagram. Sin embargo, dio a conocer que muchos de estos le coquetean pese a que tienen pareja.

“Son conocidos y si, tienen su compromiso, pero yo también y respeto a la persona que está conmigo”, precisó en sus declaraciones.

Miss Teen Perú Universo Antonella Sallini

Miss Teen Perú Universo habla de Anyella Grados

Antonella Salini fue consultada sobre la posibilidad de que le pueda pasar algo similar al escándalo en el que se vio envuelta Anyella Grados, ex Miss Perú, tras aparecer en estado de ebriedad en un video que se viralizó en redes sociales. Al responder esta pregunta, la Miss Teen Perú Universo se mostró despreocupada y aseguró que “No, para nada. En primer lugar yo no tomo, no me gusta . Soy una reina que representa a una organización y a un país y debo dar el ejemplo”.

La Miss Teen Perú Universo, nacida en Trujillo, tiene el apoyo de la organización liderada por Diego Alcalde, para viajar el próximo 10 de enero a Panamá, donde concursará por el título de Miss Teen Universo.