Janet Barboza tuvo airada reacción tras ser imitada por Mónica Cabrejos

Mónica Cabrejos- junto a sus compañeros de conducción- sorprendieron a la audiencia de “Válgame”con cada una de sus caracterizaciones. Ante el asombro de los televidentes, Janet Barboza tuvo inesperada reacción frente a los personajes, no característicos de Halloween, en los que se caracterizaron los presentadores del programa de Latina.

“Yo soy Janet, la odiosa. Gracias cariñitos...”, indicó la también conductora de “Al sexto día”. Minutos más tarde, la popular ‘Rulitos’ hizo su ingreso en el set, donde expresó lo siguiente: “Muy buenas tarde Perú. Bienvenidos a una edición más de ‘Válgame’. Quisiera empezar este programa pidiendo las disculpas respectivas por el ridículo que están haciendo mis compañeros. Puedo estar 40 ó 50 años en televisión, pero prestarme para hacer el ridículo, definitivamente no".

Frente a la intervención de Janet Barboza, Mónica Cabrejos utilizó el sarcasmo para comparar el vestuario de su compañera con un “cono”, similar al que le lanzaron al político Carlos Tubino.

“Janet, ¿este no es tu disfraz de cono que le lanzaron a Tubino?”, preguntó la conductora de radio Capital. Ante ello, la también empresaria no se quedó callada y le respondió: “¡Escúchame! ¿Tú no eres Mónica de los 90?”.

Mónica Cabrejos. (Foto: captura)

“Soy yo, Janet la odiosa, con 9 programas exitosos en televisión. Janet se está moviendo, Janet ya se movió”, acotó Mónica Cabrejos, mientras que la popular ‘Rulitos’ observaba con evidente incomodidad a su compañera de conducción.

La empresaria esperó el momento indicado para intervenir con un contundente mensaje antes de presentar los titulares del programa.

Janet Barboza se molestó en plena emisión de "Válgame". (Foto: captura)

“Bueno, vamos a dejar la payasada un minuto y vamos a ver lo que el público realmente quiere ver. Dizque psicóloga, periodista (...) Dios mío cuanta huachafería. ¡Adelante con los titulares!”, expresó Janet Barboza.