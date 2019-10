Cancelan Halloween de Moda: Camilo, Sech y Alexis y Fido no se presentarán en Lima

Para tristeza de muchos, se canceló el Halloween de Moda, evento que reuniría a diversos artistas del género urbano como Leslie Shaw, Sech, Alexis y Fido y Tropical Minds.

Este jueves 31 de octubre por la mañana se confirmó, a través de un comunicado oficial, que no se realizará el show con el que la radio nacional Radio Moda celebra Halloween todos los años.

PUEDES VER: Camilo sorprendido con la belleza natural de Rebeca Escribens

Según señaló la publicación de los promotores CRP Medios y Entretenimiento S.A.C., el concierto se canceló por motivos de fuerza mayor.

Halloween de Moda

Este anuncio entristeció a los fans de Leslie Shaw, Sech, Alexis y Fido y Tropical Minds, pues ya no podrán ver a sus ídolos en escena.

La devolución del dinero de las entradas se podrá efectuar a través de los módulos de Teleticket del 7 de noviembre hasta el 8 de diciembre del 2019.

Cabe precisar que, luego de que se confirmara la cancelación del concierto, Radio Moda y Teleticket compartieron otro comunicado en el que indicaron que el show no podrá realizarse por inconvenientes logísticos y razones totalmente alejadas a los artistas.

Sech

Como se recuerda, el Halloween de Moda iba a realizarse este jueves 31 de octubre en las instalaciones del Plaza Arena en el Jockey Plaza en Surco.

Camilo se pronuncia tras cancelación del Halloween de Moda

Luego de la polémica que se originó por la cancelación del Halloween de Moda, Camilo brindó declaraciones a sus fans.

En sus declaraciones, el cantante colombiano sorprendió al revelar que no iba a recibir pago alguno por ser parte del concierto de Radio Moda.

“Estoy viniendo con mi guitarra y no me están pagando nada por este concierto. Yo vine a cantar con mi guitarra con mucha ilusión. Aunque es un concierto con boletos vendidos, yo no estoy pagando nada y para mi es un concierto profesional”, expresó con nostalgia el intérprete de “Tutu”.