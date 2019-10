Gisela tras comentarios de Roberto Martínez: “Nadie puede ser feliz después de dejar a otro"

La conductora de “El artista del año”, Gisela Valcárcel, se presentó en el programa “El show después del show” para celebrar sus 32 años en televisión y donde además aprovechó para referirse nuevamente a las declaraciones de su exesposo Roberto Martínez, quien dijo estar arrepentido de que su matrimonio con la ‘Señito’ haya fracasado.

En la entrevista para el magazinde de América TV, la presentadora de televisión señaló que no tiene intención alguna de responder a todos los que la mencionen, pues gastaría tiempo que podría usar para ella misma.

“Es que tengo que utilizar el tiempo para mí. Imagínate ahora si yo le respondiera a Roberto Martínez, por ejemplo. ¡Por qué tiene que hablar de mí!?, señaló en un principio.

Sin embargo, luego se animó a referirse a los controversiales comentarios que hizo Roberto Martínez sobre su etapa como esposos.

Gisela Valcárcel dijo que le fue difícil perdonar la infidelidad de la que había sido víctima y que, en un principio, deseaba que le pidan perdón y regresen a ella para poder recuperar su hogar.

Roberto Martínez y Gisela Valcárcel

“He descubierto que en la vida te quedas en la media si no perdonas. No es fácil perdonar una infidelidad. La gente se toma la infidelidad tan sencillo: un clavo saca a otro clavo. A mí me tomó muchos años poder entender. Por supuesto que yo quería que todo sea distinto, que vengan a mí y me pidan perdón, que mi hogar vuelva otra vez”, precisó.

La presentadora de “El artista del año” aseguró que, pese a todo lo que le paso, ha logrado perdonar a las personas que le hicieron daño.

“Cuando miran a otra y deciden romper un matrimonio es muy doloroso. Ahora, creo que aprendí a perdonar y entender. Todos tenemos nuestros defectos. Pero creo que nadie puede ser feliz después de dejar a otro”, manifestó.

