Franz Ferdinand tocará sus mejores éxitos en el Festival VMF 2019

La banda escocesa Franz Ferdinand vuelve a nuestro país a nueve años de su recordado concierto en Lima y lo hará con un arsenal de sus mejores éxitos.

De acuerdo a los setlist de los últimos shows de esta popular banda, canciones como la archiconocida “Take me out” y los hits “This fire”, “Michael”, “Ulysses”, “Do you want to”, “The Dark of the Matinée”, “Right action”, entre otros, que sin duda harán bailar y vibrar al público asistente.

PUEDES VER: Franz Ferdinand retorna a Lima tras una década de ausencia

Además de las canciones más recordadas de su repertorio, el grupo también tocará varios temas de su último y celebrado álbum Always Ascending tales como la canción del mismo nombre del álbum y que fungió como primer single, pero también las pegadizas "Lazy Boy" y "Glimpse of Love", que han tenido una buena recepción en esta nueva gira.

Franz Ferdinand

Como se sabe, el festival VMF (Veltrac Music Festival) vuelve en su segunda edición al Parque de la Exposición el próximo 7 de noviembre, teniendo como principal propuesta una noche en la que la música será la protagonista con artistas internacionales en vivo, música electrónica y bandas nacionales, que formarán parte de un evento único de la actualidad musical mundial en nuestro país.

Además de Franz Ferdinand, formarán parte de este atractivo festival la banda inglesa Hot Chip, que llega por primera vez a Perú, la revelación del pop urbano Danny Ocean, la cantante chilena de electropop Javiera Mena, el productor alemán Dj Koze y la banda alternativa americana Khruangbin. El cartel es completado por la banda fusión Hit La Rosa y el potente math rock de Wanderlust poniendo así la cuota peruana de este evento.

Las entradas para el VMF están a la venta a través de Joinnus.com desde 204 soles.