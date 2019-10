Rosángela Espinoza se quiebra al contar que “no puede ver” en “Esto es Guerra”

La modelo Rosángela Espinoza venció a Luciana Fuster en una de las competencias de “Esto es Guerra”. Sin embargo, Rafael Cardozo, capitán de ‘Los Guerreros’, alzó su voz de protesta para reclamar que la ‘Chica selfie’ no logró completar todas las pruebas.

“Si no ve que no venga a competir”, aseveró el brasileño, en relación a los lentes de protección que usó su compañera. Este comentario generó la indignación de Rosángela Espinoza, quien aseguró que necesita usar los lentes siempre que participe en alguna de las competencias.

La integrante de ‘Los Combatientes’ le pidió a Rafael Cardozo que tuviera un poco más de empatía con su situación. “Ponte en mi lugar. A mi me cuesta bastante, a veces, no ver en la competencia porque estoy con los lentes. No me puedo quitar los lentes”, manifestó, con la voz un tanto entrecortada.

Rosángela Espinoza en "Esto es Guerra"

Tras ello, el capitán de ‘Los Guerreros’ recalcó que ‘Rous’ no terminó correctamente el circuito, por lo que el punto que se les dio a ‘Los combatientes’ no debía validarse.

La producción decidió repitir las imágenes del enfrentamiento entre Rosángela Espinoza y Luciana Fuster para aclarar la situación. Al ver el video, Gian Piero Díaz y Mathías Brivio comprobaron que la ‘Chica selfie’ no realizó el circuito completo y que, esto sucedió por un error del árbitro, por lo que el ‘Tribunal’ de “Esto es Guerra” pidió que se repita el juego.

En este nuevo reto, Luciana Fuster fue quien ganó el juego, ganando el punto para el equipo de ‘Los Guerreros’.

Rosángela Espinoza es suspendida de “Esto es Guerra”

Hace unas semanas, la modelo Rosángela Espinoza fue suspendida de “Esto es Guerra” por brindar declaraciones a un reportero mientras se transmitía el reality por televisión.

“Rosángela queda suspendida del programa el día de hoy”, señaló el ‘Tribunal’. Mathías Brivio también cuestionó a la ‘Chica selfie’, quien se mostró incómoda y le dijo “Estás siendo muy malo conmigo”.