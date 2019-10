Esposa de Christian Cueva prohíbe a sus hijos celebrar Halloween: “Es un día pagano”

Pamela López, la esposa de Christian Cueva, compartió una imágenes en Instagram por la celebración de Halloween 2019. Ella explicó por qué su familia no festeja el 31 de octubre.

La esposa e hijos de Christian Cueva son cristianos, por lo que Halloween está prohibido en sus celebraciones. Ella compartió este mensaje en la red social Instagram explicando sus razones.

“Los cristianos no debemos celebrar Halloween y no darle pie al consumismo de objetos y artículos que van en contradicción con nuestra formación cristiana. Es posible que el niño desconozca el origen de esta fiesta pagana y celebre pidiendo dulces de manera inocente e ingenua, pero tú, si tú, como padre o madre, infórmate”.

La esposa de Christian Cueva también compartió en Instagram un mensaje de advertencia sobre la celebración de Halloween este 31 de octubre.

“No celebramos ni participamos del día pagano Halloween. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Halloween no pasa por mi casa. No es por no tener dulces, sino porque amamos a Jesús”.

¿Cuántos hijos tiene Christian Cueva?

El futbolista peruano tiene 4 hijos. Una de las pequeñas es del anterior compromiso de Pamela López, pero vive con ellos y junto a sus hermanos.

En Instagram comparte fotos con los pequeños. Incluso, les dedica tiernos mensajes en la red social.

¿Quién es la esposa de Christian Cueva?

El nombre de la esposa de Christian Cueva es Pamela López. Ella es una usuaria activa en la red social Instagram, plataforma que eligió para mantenerse en contacto con sus seguidores.

Fue a través de la red social Instagram donde compartió la terrible historia que vivió con su última hija, quien nació prematura y estuvo internada por varios días en una clínica.

¿Christian Cueva le fue infiel a su esposa con Rosángela Espinoza?

En el programa “Magaly TV, la firme” apareció un amigo de Rosángela Espinoza para revelar detalles de la comunicación que mantuvo el futbolista Christian Cueva con la bella chica reality.

El joven precisó que la modelo recibía regalos de Christian Cueva cuando él ya tenía una relación con Pamela López.