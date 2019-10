Los mejores temas para celebrar el ‘Día de la canción criolla del Perú’

Día de la canción criolla del Perú se celebra cada 31 de octubre desde 1944, cuando el expresidente del Perú, Manuel Prado y Ugarteche, lo promulgó en la plaza “Buenos Aires” de Barrios Altos.

Cabe recordar que esta fecha coincide con la lamentable muerte de Lucha Reyes, una de las cantantes más representativas del criollismo.

1. Contigo Perú- Arturo ‘El Zambo’ Cavero

Arturo Cavero Velásquez, más conocido como ‘El Zambo’ Cavero, le recita al país el orgullo que sentimos los peruanos de nacer en esta tierra. ‘Contigo Perú’ fue compuesta por el maestro Augusto Polo Campos e interpretada por la dupla de Óscar Avilés y el gran ‘Zambo’.

2. Alma, corazón y vida- Los Embajadores Criollos

‘Los ídolos del pueblo’ con la voz del gran Rómulo Varillas dieron a conocer al mundo en la década de los 50 y 60 este hermoso tema.

PUEDES VER Las mejores fiestas para celebrar y Halloween y Día de la Canción Criolla

3. Regresa- Lucha Reyes

‘La Morena de Oro del Perú’ canta un vals compuesto por el maestro Augusto Polo Campos. La muerte de Lucha Reyes se conmemora un día como hoy 31 de octubre, por lo que su música la ha inmortalizado en la memoria de los peruanos.

4. Que somos amantes- Eva Ayllón

Eva Ayllón, una grande que hasta el día de hoy se mantiene vigente y ganando premios internacionales con la música criolla. ‘Que somos amantes’ es una canción original del grupo Los Kipus, Eva da a conocer este tema al mundo.

5. Olvídala amigo- Carmencita Lara

Julia Rosa Capristán García, más conocida como Carmencita Lara, hace llorar a los visitantes de los bares limeños con este tema. ‘Olvídala amigo’ toca el alma con recuerdos sobre un traicionero amor.

6. Flor de la Canela - Chabuca Granda

El tema himno de Chabuca Granda, reconocida internacionalmente por su gran interpretación y melodiosa voz.

7. Nuestro Secreto - Arturo ‘El Zambo’ Cavero

“Este secreto que tienes conmigo nadie lo sabrá, este secreto quedará escondido una eternidad... Nunca diré que hubo noches que te adoré con locura, nadie sabrá que en tus brazos, borracho de amor, me quedé dormido”, canta ‘El Zambo’ Cavero.

8. Huye de mí - Eva Ayllón y Los Kipus

“No sé si soy valiente o soy cobarde, quererte tanto y tenerte que olvidar... Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos, a donde no pueda alcanzarte mi desdicha”, recita una joven Eva Ayllón en colaboración con Los Kipus.

9. Yo perdí el corazón - Lucía de la Cruz

Aunque son varios cantantes criollos que la han interpretado, Lucía de la Cruz enamoró a los peruanos al aparecer por primera vez recitando en 1989 las líneas: “Yo perdí el corazón, pero no me arrepiento, porque pase a sentir, cosas que ya no siento, porque me regalaste, poco a poco tu olvido, yo nunca me arrepiento, el haberte querido”. La canción fue compuesta por el maestro José Escajadillo Farro.

10. Llora mi guitarra - Manuel Donayre

‘Llora mi guitarra’, compuesto por Augusto Polo Campos, es un degarrador tema que en la voz de Manuel Donayre, remueve los sentimientos más profundos por la nostalgia de un mal amor y el sonido del instrumento que acompaña.

“Guitarra tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madero mi llanto, llora conmigo si no lo vieras volver”, recita el ‘Diamante Negro del Perú’

11. Mal Paso - Eva Ayllón

“Argumentando, que tienes mala suerte. Vas contándole a la gente, la razón de tu fracaso, pero la gente, que es tan cruel y despiadada, y que no le importa nada, se ríe de tu mal paso”, inicia Eva Ayllón.

PUEDES VER Conoce la tétrica historia detrás de la última canción de Lucha Reyes [VIDEO]

12. Cariño Bonito - Arturo ‘El Zambo’ Cavero

“Donde se duermen tus ojos chinitos, cariño bonito por donde andarás. Siento que vienen tus pies chiquititos, cariño bonito cuando volverás”, canta ‘El Zambo’ Cavero.