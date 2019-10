Miranda!: “Hemos flirteado con muchísimos estilos musicales”

"Es nuestro show dentro de una fiesta, así que bueno, tocaremos las canciones que todo el mundo conozca”, adelantó Ale Sergi sobre el setlist que solo tendrá “éxitos” de los casi 20 años de Miranda! El grupo que alcanzó fama fuera de Argentina con ‘Sin Restricciones’, habló unos minutos con la prensa antes de su concierto de hoy en una discoteca del centro de Lima.

-En los últimos dos años, se han convertido en visitantes habituales. ¿Cuál es su relación con el público peruano?

Juliana Gattas: Estamos muy contentos de estar viniendo seguido a tocar. El año pasado fue muy divertido porque estaban los Aterciopelados, Los Auténticos Decadentes. Y el público peruano es increíble, es una locura, porque no hemos venido tan seguido para que hayan acumulado ese fervor. Han estado en el aeropuerto cantando (ayer). No sé si es una particularidad del fanatismo o si fue el régimen de no venir (risas), pero se dio así, y estamos felices porque es un público muy buena onda, les gusta mucho el pop... siento también que necesitan esta fistula de sacar algo: plumas y maquillaje... nosotros venimos y lo hacemos.

-Es interesante que lo menciones porque somos una sociedad aún conservadora.

Juliana. Me parece interesante plantear un espacio libre de prejuicios, desde cualquier punto de vista. Y, desde el punto de vista musical, abrir los ojos a diferentes influencias musicales; hemos flirteado y coqueteado con muchísimos estilos musicales, sin importarnos salirnos por ahí del electro-pop, que es lo que hacemos. Por otra parte, nunca nos salimos por alguna razón.

-¿Y qué buscan con el próximo disco(‘Mi Luz’, se lanza en marzo)?

Ale: Estamos buscando un repertorio que rescate un poco nuestros inicios, pero que no suene igual.

Juliana: Sí. Está cambiando.

-¿Lo difícil es no repetirse?

Ale: Y a medida que vas haciendo más discos, es más difícil, es complicado, pero bueno, estamos en la búsqueda de un sonido que nos identifique y que a la vez suene acorde a los tiempos que corren musicalmente. Entonces estamos en eso, tocando, probando, componiendo, ya está casi listo de verdad, pero queremos agregarle un par de canciones más.

¿Qué dirían que identifica a la banda?

Juliana: Un poco lo que decías, eso de (tener) un espacio no tan conservador, donde divertirse, bailar, escuchar música original. Y lo que nos identifica bastante es como algo muy universal: el desprejuicio y la libertad. Y eso, sin joder a nadie, ser libre y ser la persona que quieres ser. Esa premisa la sostengo desde el día uno… no desde que nací porque no recuerdo (risas) .

-¿Por eso han estado participando en las marchas LGTB?

Juliana: Coincidimos en la marcha de Madrid, y hace dos años en México. Y obviamente voy sí o sí. Ahora, en Buenos Aires, quizá vaya a cantar en una carroza... Es más por amistades, aunque la causa obviamente no hace falta explicar que es justa y necesaria. En Madrid fue increíble, hubo una cantidad de gente impresionante.

-Cambiando de tema, qué opinan que en Latinoamérica, parece que no hubiera esperanzas en la clase política (el grupo tuvo que cancelar sus conciertos en Chile).

Ale: Y tienen razón.

Juliana: Resistir y las crisis siempre como que desembocan en cambios que pueden ser más difíciles. Es duro, pero a mí me parece que tiene dos…tiene una visión dura y muy impresionante, también es muy emocionante ver a todos los pueblos revolucionados a la par, y en sincronía.

-¿Que expresen esa sensación de cansancio?

Juliana: Sí. Nos cansamos me parece. Es lo que veo, lo percibo. Tengo muchos amigos en Chile.

-¿Van a escribir alguna canción al respecto?

Juliana: Uhm una un poquito (mira a Ale: ‘La plata’ ¿no?) Sale un poquito de lo que hablamos siempre, habla un poquito del no amor...

Ale: Pero no, no nos surge natural.