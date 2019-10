Camilo sobre concierto cancelado: “A mí no me están pagando nada”

Camilo lamentó que su concierto en Perú sea cancelado como parte del evento de ‘Halloween de Moda’. El cantante colombiano iba a compartir escenario con Sech, Alexis y Fido, Leslie Shaw, entre otros, esta noche.

Los promotores del show, CRP Medios y Entretenimiento S.A.C, anunciaron que la cancelación se debe a “motivos de fuerza mayor” y que devolverían el dinero a los asistentes.

Pero lo que causó sorpresa a las fanáticas es que Camilo no iba a cobrar nada por su presentación, pese a que él promocionó el concierto en los medios desde su llegada al país.

“No vamos a poder cantar en el concierto de esta noche, a mi no me están pagando nada por este concierto, yo vine a cantar con mi guitarra porque me hacía mucha ilusión, aunque es un concierto con boletos vendidos, para mí es un concierto promocional”, expresó Camilo Echeverry.

Además, el nominado al Grammy Latino 2019 reveló que hubo un problema con su visa. Según el club de fans oficial, el intérprete del exitoso tema ‘Tutu’ llegó ‘con una visa de turista más no de trabajo y se le complicó’.

¿Quién es Camilo?

Camilo Echeverry Correa, más conocido como Camilo, es un cantautor colombiano de 25 años que saltó a la fama tras ser ganador del reality show El Factor XS en 2007. Sin embargo, desde su reciente tema ‘Tutu’ ha logrado ser reconocido en casi toda Latinoamérica.

En el plano amoroso, desde mayo del 2015, empezó una relación con Evaluna Montaner, hija del reconocido cantante Ricardo Montaner, quien lo ayuda en su producción musical.

En 2019, fue nominado al Premio Grammy Latino en la categoría La Canción del Año por componer la canción “Querer mejor”, interpretada por Juanes y Alessia Cara.