Mascota del ‘Zorro’ Zupe protagoniza curioso momento en vivo [VIDEO]

El ‘Zorro’ Zupe y su mascota vivieron un polémico momento en “Mujeres al mando”, programa conducido por Jazmín Pinedo. El popular personaje acudió al set junto a ‘Hermes’ para participar en un concurso de disfraces por Halloween, pero no todo salió bien.

La ‘Chinita’ fue la encargada de recibir y presentar a la mascota en vivo. Como se sabe, ella fue quien le regaló el perrito al conductor de “Válgame” y se emocionó al volverlo a ver.

Tras darle la bienvenida, el ‘Zorro’ Zupe desfiló junto a ‘Hermes’, pero lo que nadie iba a imaginar es que el can tenga un incidente en la pasarela. La mascota, disfrazada de dinosaurio, vomitó en pleno programa ante la mirada atónito de todos en el estudio.

“Viene con sorpresa. Lo que pasa que Hermes es así como su dueño, le encanta llamar la atención”, dijo entre risas Jazmín Pinedo luego de lo ocurrido. Otros conocidos personajes también fueron a “Mujeres al mando” para esta divertida secuencia.

Los panelistas quedaron en shock al ver el vómito de la mascota del ‘Zorro’ Supe, quien al parecer no habría soportado las luces de las cámaras de televisión.

Mirella Paz se despide de “Mujeres al mando” entre lágrimas

Mirella Paz no va más en “Mujeres al mando”, así lo dio a conocer este miércoles 30 de octubre Jazmín Pinedo, quien reveló el motivo de la salida de la cantante.

La popular ‘chinita’ contó que Mirella Paz decidió dar un paso al costado del programa de Latina para enfocarse en su carrera como cantante.

Mirella Paz

“Quiero darme un espacio para la música que es lo mío, que es lo que me dedico a diario, no es fácil, y eso es lo que realmente me gusta”, sostuvo.

La joven que quiso ser Miss Perú anunció que pronto dará a conocer su nueva canción. “Próximamente se viene algo nuevo sobre la música, un temón súper chevere, espero que les guste a todos”, añadió Mirella Paz antes de recibir un presente del programa.