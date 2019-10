Victoria Ruffo emociona a sus fans peruanos con fotos de su viaje a Cusco

La actriz Victoria Ruffo, reconocida figura de las telenovelas mexicanas, sorprendió a sus fans en Instagram al compartir imágenes de su visita a la ciudad del Cusco.

A través de la citada red social, la artista publicó los momentos más recordados de su paso por la ciudadela inca con todos sus seguidores.

[object Object]

La intérprete se dejó ver en la Plaza de Armas del Cusco, también compartió otra imagen de la Catedral de la ciudad y una en la que mostró que estaba a punto de disfrutar de un suspiro a la limeña.

Instagram de Victoria Ruffo

Instagram de Victoria Ruffo

Instagram de Victoria Ruffo

Instagram de Victoria Ruffo

Recordemos que Victoria Ruffo llegó a nuestro país para presentar funciones de la obra teatral “Las Arpias”, donde actuaba junto a reconocidas figuras del espectáculo mexicano, como César Evora, Maribel Guardia, Jacqueline Andere, Ana Patricia Rojo, Ninel Conde.

Victoria Ruffo se despide del Perú

Tras dejar el Perú al finalizar la puesta en escena de “Las Arpias”, Victoria Ruffo compartió un emotivo mensaje en el que se despidió del Perú al asegurar que recordaría con mucho cariño nuestro país.

“¡¡¡Y se queda un pedacito de mi corazón con toda mi gente linda de PERU!! ¡La pasé increíble! Tacna, Huancayo, Lima, Cusco, Piura, Chiclayo, Chimbote,Trujillo, Ica, Arequipa. Gracias a toda la gente linda y cariñosa de estas ciudades, ¡les quiero!”, fueron las palabras de la mexicana en Instagram.

Victoria Ruffo elogia el pisco sour

En abril de este año, Victoria Ruffo halago el pisco sour al contar que probó este trago cuando vino al Perú hace más de 10 años.

“Fíjate que vine hace como 11 años, fue de pisa y corre, realmente. Pero en esos tres días que estuve aquí, conocí Lima, Cusco, Machu Picchu, sube y baja. Todo lo que encontraba me tomaba. Tuve la oportunidad de conocer esa vez el pisco sour. ¡Dios de mi vida, de mi corazón! Como 6 u 8 me tomé, que no sabía ya cómo me llamaba”, comentó en entrevista con Radio Capital.