Patricio Parodi recuerda a Ivana Yturve romance con su hermano: “Ella también fue la ex de Ike”

El ingreso de Alessandra Lama a “Esto es guerra” no pasó desapercibido para nadie, menos aún para Ivana Yturbe quien aseguró que la nueva chica reality fue pareja de Ike, hermano de Patricio Parodi. Ante esto, el popular ‘Pato’ prefirió guardar silencio hasta hoy que decidió salir al frente para defender a su excuñada.

Cuando Patricio Parodi fue consultado por las declaraciones de Ivana Yturbe, Patricio Parodi, con una sonrisa en el rostro, pero muy calmado replicó:

“Ella (Alessandra Lama) es la ex de mi hermano. Ivana (Yturbe) es la ex de mi hermano… Sentí que lo que Ivana dijo es como ‘tú estás acá porque eres la ex de Ike’… Y Ale ha sido mi cuñada cuatro, tres años más o menos, hace bastante tiempo. Así que lo que dijo Ivana no tiene ni pies ni cabeza”, aseguró Patricio Parodi.

Por otro lado, Patricio Parodi reveló que, a la fecha, no ha hablado con su hermano Ike sobre el ingreso de Alessandra Lama a “Esto es guerra”: “No he hablado nada de eso con él”.

Seguidamente, el novio de Flavia Laos se mostró confiado en que Alessandra Lama se adaptará de la mejor manera al ritmo de competencia de “Esto es guerra”.

“Obviamente, como cualquier persona nueva, cuando entra al programa le cuesta adaptarse al ritmo de competencia por más deporte que haga. Creo que el ritmo del programa es distinto. Tiene que adaptarse, así que hay que darle un tiempo para que pueda acostumbrarse a las competencias”.

Finalmente, Patricio Parodi consideró que Alessandra Lama es una buena persona.

“Es una buena chica. La conozco un poco. La conozco del gimnasio, es una chica fitness que entrena bastante. Yo sé que puede tener un buen nivel, pero hay que darle tiempo para que se acostumbre al ritmo”, puntualizó el chico reality.