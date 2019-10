Mirella Paz se despide de “Mujeres al mando” entre lágrimas

Mirella Paz no va más en “Mujeres al mando”, así lo dio a conocer este miércoles 30 de octubre Jazmín Pinedo, quien reveló el motivo de la salida de la cantante.

La popular ‘chinita’ contó que Mirella Paz decidió dar un paso al costado del programa de Latina para enfocarse en su carrera como cantante.

“Hoy Mirella Paz nos deja por nuevos proyectos, nuevos emprendimientos. Quiero decirte, de parte de todos, muchísimas gracias por estos meses que nos has estado acompañándonos, gracias por tomar el reto de salir a conducir un programa que no es nada sencillo”, dijo Jazmín Pinedo a su compañera, que no pudo retener sus lágrimas. “No llores por favor”, agregó la novia de Gino Assereto.

“Las voy a extrañar mucho”, respondió Mirella Paz, quien rápidamente recibió el abrazo de sus demás compañeros de “Mujeres al mando”.

Mirella Paz en Mujeres al mando

Tras reponerse, la cantante agradeció a la productora Susana Umbert y a los demás trabajadores del programa matutino. “Esto de ser conductora no es fácil para mí, estoy muy feliz. Gracias por haberme dado la oportunidad de conducir un programa. Jamás pensé que Dios me iba a bendecir de esa manera”.

Mirella Paz confirmó que se enfocará en su carrera artística. “Quiero darme un espacio para la música que es lo mío, que es lo que me dedico a diario, no es fácil, y eso es lo que realmente me gusta”, sostuvo.

La joven que quiso ser Miss Perú anunció que pronto dará a conocer su nueva canción. “Próximamente se viene algo nuevo sobre la música, un temón súper chevere, espero que les guste a todos”, añadió una Mirella Paz antes de recibir un presente del programa.