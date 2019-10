Milett Figueroa aparece junto a misterioso galán en discoteca

Tras regresar de su viaje a Europa, Milett Figueroa aprovechó para salir a divertirse nuevamente por la capital en una discoteca ubicada en Lince, junto a un misterioso galán y otros amigos.

Las cámaras de “Magaly tv, la firme” difundieron imágenes exclusivas en las que se ve a la ex chica reality ingresando al centro nocturno.

Milett Fiqueroa es captada con misterioso galán

“Después de estar por Europa, paseando por los lugares más ‘nice’ del continente, Milett regresó a su realidad, aquí nomás a una disco de Lince, para tonear hasta la madrugada”, menciona la voz en off al incicio de la nota.

Milett Fiqueroa es captada con misterioso galán

El programa de Magaly Medina también captó a la popular ‘Milechi’ retirándose de la discoteca durante la madrugada, en compañía de una amiga y del misterioso joven, quien no dudó en llevarla hasta la puerta de su domicilio.

“Milett se fue caminando de lo más normal. Camina de la mano con su amiga y se va con este pelucón que la hace de buen amigo y la deja en su casa ¿de qué la estará cuidando?”, comenta la voz en off, mientras se emiten las imágenes de la citada escena.

Milett Fiqueroa es captada con misterioso galán

Pero ¿quién es el hombre que fue captado con Milett Fiqueroa? Pues, se trata de un joven actor llamado José Miguel, quien, tras enterarse del “ampay” compartió las imágenes donde aparecía con la modelo, junto a un divertido comentario.

Milett Figueroa

Milett Figueroa no fue la única famosa que asistió a la mencionada discoteca en Lince. Al lugar también asistieron personajes como Stephanie Valenzuela, Grace Becerra, Emilio Jaime, y Patricio Parodi.

Milett Figueroa expone a sujeto por faltarle el respeto

En septiembre de este año, Milett Figueroa pubicó una conversación privada de Instagram, donde un sujeto le proponía tener intimidad a cambio de dinero. “Ya saben cómo soy. No me manden porquerías y voy a seguir subiendo lo que me dé la gana”, expresó indignada la popular ‘Milechi’.

En otra de sus publicaciones en la citada red social, la modelo exponía el nombre completo del hombre que le hizo la indecorosa propuesta, para que este “aprenda a respetar” a las mujeres.