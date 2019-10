Taeyeon de Girls’ Generation participará en versión coreana de "Frozen 2″ [FOTOS]

Los seguidores de Girls’s Generation tienen una excelente noticia: Taeyeon, líder de la popular banda femenina de K-pop, estará participando en la versión coreana de la banda sonora de "Frozen 2″.

Así lo confirmó Disney Korea a través de su cuenta de Instagram, en una publicación realizada el pasado 29 de octubre.

La imagen de la cantante de K-pop fue subida a la red social de Disney Korea con el siguiente anuncio: “El artista para el cover en coreano es la multi talentosa vocalista Taeyeon de quien confías y escuchas. ¡Ya estamos emocionados por nuestros oídos que estarán felices este invierno! La gran revelación del póster de ‘Frozen 2’ de Taeyeon”.

Asimismo, Taeyeon confirmó la noticia a través de su cuenta en esa misma red social. La imagen está acompañada del siguiente mensaje: "“¡El mundo musical de Taeyeon que incluye todo!”.

Cabe resaltar que esta participación marca el regreso de Taeyeon en el mundo de la animación, puesto que prestó su voz para el personaje Margo de las dos primeras películas de “Mi villano favorito", estrenadas en 2010 y 2013, respectivamente.

El tema principal de la segunda entrega de “Frozen” se titula “Into de Unknow”. La versión en inglés de esta será interpretada por la cantante Idina Menzel, intérprete de la famosa canción “Let it go” y voz del personaje de Elsa.

“Frozen 2″, película de Walt Disney Animation Studios, contará las aventuras de las hermanas Elsa y Ana en el viaje que harán para encontrar respuestas sobre el origen de los poderes mágicos de la primera.

Regreso de Taeyeon con “Purpose” y primer puesto en las listas de ITunes

"Purpose2 es el nueo álbum de estudio de la artista de K-pop.

El segundo álbum de estudio de la artista de K-pop fue lanzado bajo la firma de su agencia SM Entertainment el 28 de octubre. Ese mismo día, el álbum se posicionó en el primer lugar de las listas de ITunes de 21 países, entre los que se encuentran México, Indonesia, Singapur, Qatar, Arabia Saudita y Vietnam.

“Spark”, tema principal de su álbum, se ubicó en los primeros lugares de los portales de música en Corea. Además, ubicó el número uno en QQ Music, el sitio web de música más grande de China. El video musical de la canción cuenta con 4,102,930 vistas en Youtube, por el momento.

El álbum presenta 12 canciones de variados estilos y que muestran las diferentes facetas de la artista de K-pop. Los temas “Here I Am", ”Spark", “Find Me", ”Love You Like Crazy", “LOL", ”Better Babe", “Wine”, “Do You Love Me?" y ”Gravity" son los nuevas canciones que forman parte de este trabajo. Además, se incluyen los singles “Four Seasons” y “Blue”, lanzados en marzo de este año.