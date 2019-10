Aseguran que Sara Salazar es la única heredera en el testamento de José José

Antes de que falleciera José José, sus dos familias han estado en peleas para saber quiénes formarían parte del testamento para que se queden con todos los bienes del cantante.

La situación ha quedado resuelta luego de que al parecer ya se sabe quién será la única heredera. El conductor de televisión Gustavo Adolfo Infante asegura que es Sara Salazar, su viuda y madre de Sarita Sosa.

PUEDES VER Sara Salazar, viuda de José José sale a la calle con bolsa de papel en la cabeza

En el programa “De primera mano”, una de sus fuentes confiables le informó que el jueves de esta semana encontraron el testamento de José José donde no menciona a ninguno de sus hijos.

Infante confesó en el set que todo sería para su viuda Sara Salazar: “Me dice que la tarde de ayer lo encontraron, casualmente. ¡Lotería, aquí está el testamento ya firmado por José. Y, ¿qué creen? Todos es de Sara Salazar”.

El presentador entrevistó a la ex representante de la familia Noreña, Laura Nuñez y le preguntó sobre la veracidad de este papel: “Me llegó una información de Miami que se ha encontrado ya el testamento de José José. Lo que me informan de Miami, no lo he visto, se los aclaro, el testamento que se encontró y que todo lo que haya de José José se lo deja a su esposa, Sara Salazar. ¿Cómo lo ves eso si es que llegase a ser verdad?”

PUEDES VER Exguardaespaldas asegura que José José fue llevado a Miami con mentiras de su hija Sarita [VIDEO]

Nuñez respondió diciendo que primero se tiene que ver de cuándo es el testamento, cuándo fue hecho, cuándo se dictó y más porque no cree que José José haya estado en condiciones de firmar por su grave problema de salud.

Además reiteró que ni un miembro de la familia Salazar se ha puesto en contacto con sus otros hermanos y afirma que tanto Sara madre como hija ya han superado la muerte del ‘Príncipe de la canción’.

Sara Salazar, viuda de José José sería la única heredera en el testamento

Infante le mandó un mensaje a los otros hijos de José José, Marysol y José Joel, de que no se peleen por la herencia porque ese papel es legal y no hay nada que hacer:

“Yo creo que, si es que se confirma esa información que me están dando, deberían guardar una sana distancia, José Joel y Marysol, de eso, porque va a ser un asunto perdido. Cuando tú dejas una voluntad ante un notario o un testamento, no hay nada que hacer. Yo creo que ellos tienen que buscar sus fortalezas de carrera y de vida y económicas ya en otro lado”.