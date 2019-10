Johana Cubillas se defiende: “Soy la única que conoce la humillación y desamor de mi propio papá”

Pide que no defiendan las injusticias. Johana Cubillas, la hija del ex futbolista Teófilo Cubillas, se tomó unos minutos para responder un comentario que dejó un usuario de Instagram en una foto donde aparece con su pareja.

Johana Cubillas, quien defiende la demanda contra el ex futbolista por ser un padre ausente, confesó que no es una persona rencorosa, ya que solo está reclamando lo justo.

El usuario de Instagram le comentó que a estas alturas no debería de pensar en el dinero que le debe, alrededor de 80 mil soles, sino en pensar en una posible reconciliación con Teófilo Cubillas.

La periodista deportivas Johana Cubillas respondió en Instagram con un extenso mensaje en la que comenta que ella sufrió por la humillación y desamor de su padre.

“Primero: nunca dije esa frase. Si a mi papá lo extraditan por irresponsable, será lo que tenga que pasar por culpa suya, mi culpa no es. Me da risa que me traten de rencorosa, o que hablo con rabia, cuando lo único que hago es pelear por mis derechos. Esto va mucho más allá de cobrar 80 mil soles, esta es mi lucha de 11 años por hacer justicia y que mi voz se escuche y mis derechos se cumplan. No hay que estar llena de odio y resentimiento para pedir que se respeten mis derechos, todo lo contrario, yo sé el corazón que tengo y sé todo lo que hice para no llegar a estas instancias, yo soy la única que conoce todo el sufrimiento que pasé, la humillación y el desamor de mi propio papá, y aún así lo quiero y le deseo lo mejor. Si actúas mal, te va mal, y en eso yo no tengo nada que ver. Te aconsejo que no hables si no conoces la historia, y que nunca defiendas lo injusto, porque quedas igual de mal que el irresponsable”.

¿Quién es Johana Cubillas?

La joven Johana Cubillas es una empresaria con una marca de ropa de baño, la cual es favorita entre las chicas reality. Es hija del recordado futbolista Teófilo Cubillas.

Ella culminó sus estudios en periodismo deportivo en una conocida universidad, donde terminó siendo una de las mejores estudiantes de su clase.