¿Reese Witherspoon opaca a Jennifer Aniston en el estreno de “The Morning Show”?

Apple es una novata en el “streaming”, pero para su estreno en la televisión no ha recurrido a primerizos: Jennifer Aniston, Reese Witherspoon y Steve Carell son las estrellas de la serie “The Morning Show”, la gran apuesta para el lanzamiento de Apple TV+.

El lanzamiento mundial de esta producción contó con un elegante evento realizado en David Geffen Hall de Nueva York, donde Reese Witherspoon y Jennifer Aniston fueron el centro de atención para la prensa internacional.

Las famosas actrices optaron por atuendos negros en la presentación de “The Morning Show”. Ambas brillaron por su estilo genuino, pero algunos cibernautas generaron el debate en redes sociales para saber quién de las dos lució mejor.

Sobre “The Morning Show”

“The Morning Show” se centra en el día a día de un programa matinal de noticias y entretenimiento, un género de enorme tradición y prestigio en la pequeña pantalla estadounidense. Alex (Jennifer Aniston) y Mitch (Steve Carell) forman una pareja profesional ideal que cada jornada entra en millones de hogares a través de la televisión, pero su programa y sus vidas saltan por los aires cuando él es acusado de acoso sexual.

“La serie existía antes de que el movimiento #MeToo sucediera”, aclaró Aniston en una rueda de prensa en Los Ángeles (EE.UU.). “La serie iba de desvelar el mundo mediático de Nueva York y los entresijos de los programas matinales. Pero entonces ocurrió el #MeToo, la conversación cambió drásticamente y simplemente la incorporamos al show (...). Queríamos que fuera cruda, honesta, vulnerable, desordenada y no ‘de blanco y negro’, obviamente”, dijo la actriz, que también es productora ejecutiva como Witherspoon.

Jennifer Aniston y Reese Witherspoon en TV

“The Morning Show” es el primer papel televisivo protagonista para Jennifer Aniston desde “Friends”, pero su popularidad se mantiene intacta con los años: la semana pasada estrenó su cuenta en Instagram y ya tiene 15,9 millones de seguidores. Por su parte, Witherspoon se ha convertido en un faro imprescindible para las mujeres en Hollywood bajo una premisa clara: si la industria no te da buenos papeles, créalos tú como productora.

Reese Witherspoon triunfó con “Big Little Lies”, delante y detrás de las cámaras, y ya prepara para Hulu “Little Fires Everywhere”, dos ejemplos de por qué la semana pasada fue escogida por The Hollywood Reporter en el puesto 37 de las 100 personas más poderosas de Hollywood (por delante de ella, no hay ningún actor y actriz: solo productores, directores, guionistas o ejecutivos). Con información de EFE.