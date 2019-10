Angelina Jolie hará una fiesta de Halloween y se vestirá de ‘Maléfica’

Angelina Jolie realizará una fiesta de Halloween en Fuerteventura, en las islas Canarias, junto a su colega Salma Hayek. La actriz llegó a esta ciudad para grabar la película ‘Eternals’ de Marvel y muchos paparazzi la han estado fotografiando en todo momento.

De acuerdo con el diario ABC, Angelina Jolie estaría organizando una gran reunión en el Hotel Sheraton donde se hospeda desde hace unos días con sus hijos. En la noche del 31 de octubre, en Halloween, la expareja de Brad Pitt y sus hijos están acostumbrados a vestirse como sus personajes favoritos.

Esta fiesta es bastante representativa en Estados Unidos y el mundo así que la actriz quiso llevar Halloween a Fuerteventura. En las redes sociales se ha visto fotos donde sale yendo de compras a Chinatown y al supermercado Padilla del Centro Comercial Atlántico llevando objetos relacionados a ‘Noche de Brujas’.

Acompañada de su hijo Shiloh, Angelina Jolie paseaba de lugar en lugar escogiendo las mejores cosas para decorar el hotel. A esta fiesta se unirá Salma Hayek, Kit Harrington, Richard Madden y Kumail Nanjiani quienes son sus compañeros de grabación para la película ‘Eternals’.

También invitó a los trabajadores del hotel y personal de producción de Marvel. Hasta el momento no se sabe detalles de lo que será esta fiesta de Halloween ni de sus disfraces, sin embargo, sus amigos cercanos aseguran que se vestirá de ‘Maléfica’.

Angelina Jolie fue vista haciendo compras en los centros comerciales de Fuerteventura

La actriz quiere olvidar sus problemas de divorcio con Brad Pitt haciendo esta fiesta de Halloween junto a sus amigos y un conocido asegura que está en una etapa de sanación tras enfrentar su separación.

Angelina Jolie confesó que alejarse del padre de sus hijos no ha sido nada fácil, que le costó salir adelante sola pero que lo logrará poco a poco: “Hay momentos en mi vida que me he escondido, en los que me he sentido pequeña e insegura y no libre de dolor. También me he sentido acorralada. Me cuenta mucho encontrarme de nuevo, probablemente más ahora que en los últimos cuatro años”.