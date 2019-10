Rafael Cardozo se llena de lágrimas al recordar a su hija Rafaella

Un conmovedor momento se vivió en la última edición de “En boca de todos”, cuando Rafael Cardozo derramó lágrimas al ver el último encuentro televisado que tuvo con su hija Rafaella y sus padres, quienes residen en Brasil, su país de origen.

El integrante de “Esto es Guerra” se presentó en el magazine de América TV, donde habló sobre su familia y los sentimientos de nostalgia que le provoca el estar a miles de kilómetros de esta.

Tras ver imágenes donde aparecían su pequeña Rafaella y su madre, el ‘guerrero’ comentó “Siempre que voy a hablar de mi hija o de mi mamá me pongo a llorar”.

Además, lamentó no haber podido pasar más tiempo con su hija por su trabajo en “Esto es Guerra”. "Yo perdí casi toda la infancia de mi hija porque estoy lejos, pero ella está súper feliz, nos acompaña a mi y a ‘Cachaza’ en Instagram y siempre ve el programa (“Esto es Guerra”)”, contó, con los ojos humedecidos.

“Solo quiero decirle que la amo. Estoy acá porque Dios me puso en este camino. Quiero que algún día pueda vivir lo que estoy viviendo. Cumplo 9 años acá en enero”, añadió el brasileño en el set de "En boca de todos”.

Rafael Cardozo demostró que extraña mucho a sus padres al contar que ellos siempre estuvieron a su lado, apoyándolo en todo. “Mis papás siempre me enseñaron muchos principios. A mi papá lo amo”, expresó, y luego, no pudo contener más el llanto. “Agradezco todo lo que mis papás me enseñaron e intento pasar a mi hija", añadió el chico reality.

En otro momento, el integrante de “Esto es Guerra” reveló que está haciendo un gran esfuerzo para traer a toda su familia al Perú. “Quiero traer a mis padres, a todos, a vivir acá en Perú. Quiero tenerlos aquí conmigo”, precisó, con la voz entrecortada.

