Emilia Clarke luce pronunciado escote en avant premiere de su nueva película

Tras el fin de “Game Of Thrones”, la actriz Emilia Clarke viene concentrándose en nuevos proyectos y acaba de presentarse en el avant premiere de “Last Christmas”, su película junto a Henry Golding.

El evento cinéfilo se realizó en el AMC Lincoln Square de Nueva York, Estados Unidos, y contó con la participación de todo el elenco de esperada película.

Emma Thompson, Michelle Yeoh y Henry Golding deslumbraron a la prensa internacional con sus outfits y especialmente la actriz Emilia Clarke. La recordada Daenerys Targaryen llegó a la ceremonia con un vestido ceñido de color morado, el cual llamó la atención por su pronunciado escote.

La celebridad de 33 años utilizó su cuenta de Instagram para presumir su look con distintas fotografías. “'Last Christmas’ no solo me dio una excusa para vestirme como un adorno navideño, sino que también me permitió compartir alfombra roja con las mujeres más fabulosas del mundo", expresó Emilia Clarke.

Los seguidores de la actriz no fueron ajenos a la publicación y se pronunciaron en la sección comentarios con distintos halagos. “Te ves hermosa”, “No pudiste escoger mejor vestido”, “Como toda una princesa”, “No entiendo cómo no tienes novio” y “Me encantas”, se pudo leer entre los mensajes.

Sobre “Last Christmas”, la nueva película de Emilia Clarke

Una mujer joven a la que le persigue la mala suerte acepta trabajar en Navidad en unos almacenes. Este trabajo como elfo de Santa cambiará su suerte, allí Kate (Emilia Clarke) conocerá a Tom (Henry Golding).