Ed Sheeran y los artistas británicos más ricos menores de 30 años

El cantante Ed Sheeran es el número uno en la lista de los británicos más ricos menores de 30 años. El intérprete de “Perfect” acumula una fortuna estimada en 170 millones de libras, casi unos 200 millones de euros al cambio, según señaló la lista anual de la revista Heat.

Con este nuevo logro, el artista de 28 años de edad destrona a su compatriota y colega Adele, quien actualmente tiene 31 años.

En el 2018, Adele encabezó la lista con un patrimonio de más de 170 millones de euros, pero al cumplir 31 años no es considerada en la lista de la revista Heat. No obstante, la intérprete de “Someone Like You” sigue generando cuantiosos ingresos gracias a su arduo trabajo en la industria musical.

Adele cumplió 31 años en mayo. Foto: AFP.

¿Quiénes más figuran en la lista de los británicos más ricos menores de 30 años?

En segunda posición en la lista de los británicos más ricos se encuentra el protagonista de Harry Potter, Daniel Radcliffe, a quien con 30 años se le estima una fortuna de 104 millones de euros.

Daniel Radcliffe. Foto: Captura Instagram.

El cantante Harry Styles de 25 años de edad, ex integrante de la agrupación “One Direction”, ocupa el tercer lugar con cerca de 75 millones de ingresos anuales.

Harry Styles. Foto: Revista Rolling Stone.

Es importante mencionar que la guía anual de la revista Heat analiza las cuentas y las ventas de las celebridades más famosas del Reino Unido de 30 años o menos. Otros nombres que aparecen en el top 10 de la lista incluyen a Emma Watson (66 millones de euros), Little Mix (58 millones) o Cara Delevingne (46 millones), entre otros famosos.