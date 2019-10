Gianinna, hija de Diego Maradona, envía emotivo saludo por su cumpleaños número 59

Gianinna Maradona, diseñadora y escritora, mandó un saludo a su padre Diego Armando Maradona quien este 30 de octubre cumple 59 años. A pesar de que hubo peleas entre ambos, parece haber dejado atrás los malos momentos para escribirle un mensaje de agradecimiento en Instagram.

A través de su cuenta de Instagram, la hija del astro del fútbol argentino subió una foto donde salen los dos y escribió lo siguiente: “Feliz vuelta al sol al primer hombre que me llevó de la mano a disfrutar de la vida”.

En la imagen se ve a Gianinna de pequeña junto a Diego Maradona caminando de la mano y de espaldas. “Llevo conmigo una parte de vos, esa que me regalaste cuando era chiquita. Sí, llevo conmigo una parte de tu corazón (y la luna, claro)”, se puede leer en el post.

“Gracias por meterte en la cuna a dormir conmigo, por jugar, bailar y cantar canciones inventadas. Por dejarme tocarte la oreja hasta que me duerma, por dejarme maquillarte como una puerta antes que te tuvieras que ir a concentrar, por llevarme al colegio para que no baje y me vaya con vos a los entrenamientos, o a lo de Mauro Viale (sorry, ma), amaba dormir en el vestuario, tapada con lo que sea que sea me que dieta el utilero”, destacó la diseñadora.

En todo el texto, la hija del argentino confesó que guardará para siempre la conversación que tuvo ella, su padre y su hermana Dalma en uno de los viajes que realizaron a Manchester donde recordó que Maradona le hizo una fiesta sorpresa a su nieto que cumplía 3 años, Benjamín, hijo que tuvo con Sergio ‘Kun Agüero’.

“Gracias por tu complicidad eterna. Agradezco que nadie nunca entienda nuestro amor incondicional, porque amo que solo vos y yo sepamos lo que se siente. Te deseo felicidad plena, paz y amor sanador. Te amo desde lo más profundo de mi ser y te admiro. Yo no hubiese aguantado ni un cuarto de todo lo que vos viviste. Solo vos sabés quién y cómo sos”, aseguró la joven.

Gianinna Maradona | Instagram

Giannina Maradona le agradeció todo lo que aprendió por ser su hija: “Creo realmente que ni vos sabes todo lo que aprendí al ser tu hija. Te celebro en tu día y te deseo que todo lo bueno te siga llegando, que disfrutes los instantes y el amor tan lindo y genuino que desde ayer te están haciendo llegar”.

“Feliz 59 Babu de mi corazón”, haciendo alusión al apodo que le puso su nieto Benjamín. “Disfrutá, viví y amá a la abuela que desde el cielo te está mirando orgullosa y feliz”, terminó agregando este conmovedor final.