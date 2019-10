Camilo impactado con la belleza natural de Rebeca Escribens

Camilo llegó a Perú para deleitar con su voz a sus fans, durante su estadía visitó el set de “América Espectáculos”, donde no dudó en lanzar halagos a la conductora Rebeca Escribens.

El cantante colombiano quedó deslumbrado con la belleza natural de la presentadora de América TV. Su arribo al país se debe al concierto que dará el próximo 31 de octubre.

“¡Qué guapa estás tú!, que bonitos tus ojos, me encantan. Tu vestido, tu collar y tan temprano, más tarde deber ser más y más como el sol. Guapísima, ¡qué rico despertarse con una conversación tan rica! Al natural, sin filtro como en Instagram”, mencionó Camilo a Rebeca Escribens.

La conductora de televisión reaccionó tomándolo de las manos y asegurando que él sí sabía apreciar la belleza natural, a diferencia de su equipo de producción del programa.

"No soy chibolera, pero realmente estás muy guapo, me encanta tu look", agregó la conductora luego de los halagos.

Además, Camilo habló sobre su relación con Ricardo Montaner, quien le apoya en la producción de sus temas y será su futuro suegro.

“Montaner, no sé si lo conoces, cuando lo conozcas te vas a acodar de mí. Él es una de las personas más facinantes en la historia de la humanidad”, expresó el intérprete de ‘Tutu’, tema que canta a dúo con Pedro Capó.

¿Quién es Camilo?

La canción, que cuenta con más de 150 mil reproducciones en Youtube, marcó un antes y un después en la carrera de Camilo. Como otros grandes artistas, el cantante participó a los 13 años en el reality de talentos Factor XS, en Colombia. La primera vez, lo hizo sin éxito.

En la segunda, logró ingresar y coronarse como el gran campeón. Ese triunfo en el 2007 le dio un pase directo para grabar su primer disco, Regálame tu corazón (2008).

Sin embargo, el hit ‘Tutu’ le ha dado ‘una entrada tremenda a una cantidad de puertas’ y además, me puso en el foco y creo que ese ha sido el punto de partida", declaró Camilo de 25 años, quien fue nominado a los premios Latin American Music Awards.