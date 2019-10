Teófilo Cubillas a su hija: “¿Crees que me ganarás? No sabes con quién te metes”

Es un drama familiar el que ha vivido Johana Cubillas desde que decidió implantar una demanda de alimentos contra el legendario futbolista Teófilo Cubillas. El juez acaba de fallar a favor de ella y ahora su padre deberá pagar cerca de 80 mil soles.

La periodista deportiva ofreció una entrevista en exclusiva para el programa “Mujeres al mando” y contó detalles de lo que le ha tocado vivir tras iniciar el juicio contra el exdeportista.

Johana Cubillas contó que recibió todo tipo de agresiones verbales en las redes sociales y mostró su disconformidad ya que según ella quien falló fue su padre.

“La gente me dice que mala hija cuando el mal padre es él, ha hecho conmigo lo que se le da la gana”, manifestó en el programa de Latina.

En tal sentido, Johana Cubillas rompió su silencio y reveló las duras palabras que tenía Teófilo Cubillas durante el proceso de demanda de alimentos.

“A mí me decía: ‘¿Tú crees que me vas a ganar? No sabes con quién te estás metiendo’. Y, efectivamente me ha tomado casi 12 años””, contó la reportera deportiva.

Según la hija del popular ‘Nene’, el futbolista habría estado confiado de un resultado a su favor cuando permanecía en el cargo de el hoy ex Juez Supremo de la Corte del Callao, César Hinostroza.

“Estoy segura de que mi papá nunca en la vida se imaginó de que Hinostroza iba a salir del Poder Judicial y por eso estaba seguro de que no iba a pagar ni un sol", indicó.

“No sé cómo puede estar con la consciencia tranquila, he pasado por muchas cosas en estos años y él ni enterado”, acotó.

Finalmente, Johana Cubillas dijo que tomó la decisión de hacer público este caso porque considera que será la única forma en la que Teófilo Cubillas cumpla su rol como padre.