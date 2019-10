Selena Gomez traiciona a su mejor amiga de la peor manera [FOTOS]

Todo se salió de control. En Instagram, la cantante Selena Gomez está viviendo el éxito de sus nuevas canciones, “Lose you to love me" y “Look at her now", temas que le habría dedicado a su expareja Justin Bieber.

Luego de poner un alto a la difusión de sus nuevas canciones, Selena Gomez ha preferido usar su cuenta personal de Instagram para ayudar a la celebridad Kim Kardashian a promocionar sus nuevos productos, unas fajas de la marca Skims.

La cantante apareció en la red social posando frente a un espejo modelando una de las fajas de Kim Kardashian. Este hecho le habría traído más de un problema a la celebridad con una de sus mejores amigas.

Cabe recordar que la esposa de Kanye West es una de las “enemigas” de Taylor Swift, la mejor amiga de Selena Gomez. Esta rivalidad inició por culpa del rapero, quien le hizo pasar un vergonzoso momento en el escenario de los VMAs 2009 al decirle que no merecía ganar el trofeo, ya que la indicada para tenerlo era Beyonce.

Pese a que intentaron quedar en buenos términos, la cantante lanzó su álbum “Reputation”, en el que le dedicó varias canciones a la famosa pareja en la industria de la música.

Luego de ayudar a Kim Kardashian con la promoción de sus fajas en Instagram, la cantante Selena Gomez escribió un mensaje dedicado a su mejor amiga Taylor Swift.

Selena Gomez “podría morir” por Taylor Swift en Instagram

A través de la red social, Selena Gomez le dedicó un emotivo mensaje a su mejor amiga en el que le recuerda todo lo que ha aprendido a su lado.

“La que siempre está conmigo. Yo podría morir por ella. Gracias por siempre estar a mi lado. Me has enseñado mucho, has caminado todo esto conmigo, te has quedado y me has recordado que tengo que ser un mejor ser humano. Estaré a tu lado por siempre”.