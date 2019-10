Selena Gomez confiesa lo difícil que fue ver a Justin Bieber olvidarla con Hailey Baldwin

Luego de superar innumerables crisis emocionales, una enfermedad crónica y un transplante de riñón, la cantante Selena Gomez viene recuperando las riendas de su vida y ahora se enfoca en su faceta como productora y cantante.

Recientemente estrenó sus dos éxitos ‘Lose you to love me’ y ‘Look At Her Now’, ambos temas hablan de sus vivencias personales y estarían dirigidos hacia su expareja Justin Bieber.

Tras el éxito rotundo de sus canciones, Selena Gomez se animó a hablar sobre las historias detrás de sus letras y de cómo superó el matrimonio de su expareja con la modelo Hailey Baldwin.

Durante una entrevista con Ryan Seacrest, la ex ‘chica Disney’ se sinceró y reveló que experimentó el dolor de ver a la persona que ama rehaciendo su vida, muchas veces.

"¿Sabes? Realmente estoy agradecida también porque he experimentado eso un millón de veces antes, y ésa es la parte desafortunada de lo que hago. Así que todo eso es muy real para mí", expresó la cantante.

“Estoy segura que para otras personas es sólo entretenimiento, pero creo que estaba entumecida por eso, y sería estúpido de mi parte si no hubiera reconocido lo que sentía porque hubiera sido inauténtico, y (ser auténtica) es todo lo que aseguro ser y hacer”, agregó la también compositora.

Selena Gomez también aseguró que su pasado con el canadiense ya lo dejó atrás y está mejor que nunca. La canción ‘Lose you to love me’ la escribió hace un año, cuando atravesaba uno de los momentos más difíciles de su vida, mientras Justin Bieber se casaba con su actual esposa Hailey Baldwin.

En ese momento, confiesa Selena, no hubiera podido publicar la canción y por eso esperó a sentirse psicológicamente preparada para el gran lanzamiento, “Me tomó mucho tiempo superarlo, pero ahora está bien. Estoy sonriendo. Estoy grandiosa”, acotó Selena Gomez.