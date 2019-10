¿Gonzalo Torres volverá a ser ‘Gonzalete’? Actor sorprende con respuesta

El actor Gonzalo Torres se emocionó al recordar la época en la que trabajo en “Pataclaun”, programa con el que alcanzó la fama al interpretar a ‘Gonzalete’.

El artista se mostró inmensamente agradecido con su personaje, pues, según comentó, este “le ha dado mucho...Yo estoy muy agradecido con lo que me tocó”, afirmó, en entrevista para Somos Capital.

En dicho encuentro, el reconocido actor nacional sorprendió al hablar de la posibilidad de volver a interpretar a ‘Gonzalete’.

Gonzalo Torres

Gonzalo Torres confesó que, si bien el personaje le ha dado muchas alegrías en su carrera como artista, no está seguro de darle vida nuevamente. “'Gonzalete’ es parte de mi vida, lo quiero un montón. Por eso digo, no sé si lo volvería a hacer, no sé si sería hacerle justicia, no lo sé todavía”, manifestó el artista.

Por otra parte, el actor reveló que hasta el día de hoy conserva los objetos que se hicieron en honor a ‘Gonzalete’, entre los cuales se encuentra su característica sotana.

“El personaje está dentro mío, tengo mis muñequitos de ‘Gonzalete’ que se hicieron para el programa. Todos los que hicimos “Pataclaun” tenemos un recuerdo del set. Tengo mi sotana, por supuesto”, expresó.

Gonzalo Torres opina sobre el nuevo “Pataclaun”

En otro momento de la entrevista que ofreció a Radio Capital, Gonzalo Torres se refirió a “Pataclaun”, el nuevo proyecto de la asociación cultural de July Naters, que ha generado polémica por la incorporación de actores como Mateo Garrido Lecca y Cathy Sáenz.

“Yo confío enormemente en July. Lo que van a hacer es algo que July hizo en el 2000, que es el ‘Pata cultural’, un espacio donde van a entrar los clowns y también stund ups, varias mezclas de cosas interesantes. July hace tiempo que viene dándole más vigor a Pataclaun”, señaló el actor.