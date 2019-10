Olivia Newton-John subasta prendas de Grease para su centro de lucha contra el cáncer

Cerca de 500 artículos, entre prendas de vestir y accesorios que se usaron durante el rodaje de la emblemática película Grease (1978), serán subastados por su protagonista, la actriz Olivia Newton- John a fin de recaudar fondos para su centro de tratamiento contra el cáncer.

La intérprete australiana, quien actualmente libra una tercera batalla contra el cáncer de mama, pondrá en subasta los pantalones ajustados negros que utiliza mientras canta “You are the one that I want” junto a John Travolta casi al final del filme, además de su chaqueta de cuero del mismo color, con una puja de US$ 200 mil dólares. “Los pantalones tienen el cierre roto y me los tuvieron que coser cuando los tenía puestos porque estaban hechos en los años ’50”, dijo Newton-John, de 71 años, a Reuters Television.

PUEDES VER John Travolta le dedica conmovedor mensaje a Olivia Newton-John tras confesar que padece cáncer

Otros objetos que se subastarán son su guion original de la película, un vestido rosado que usó para el estreno de “Grease” en Los Angeles y una chaqueta Pink Ladies que le dio el elenco del filme, entre otros artículos. “Me he dado cuenta a lo largo de los años, especialmente cuando pasas por cosas, que las cosas no son lo importante.Nos llevó varios meses limpiar las cajas y los contenedores de almacenamiento. Pero fue una aventura divertida. Solo tomó mucho tiempo y clasificación”, contó Olivia.

La subasta se realizará el 2 de noviembre en Beverly Hills, California (EE.UU.), y algunas de las ganancias irán al Centro de Bienestar e Investigación Olivia Newton-John, ubicado en Australia. Este hospital público fue fundado por la cantante.