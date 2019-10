Karla Tarazona arremete contra Christian Domínguez: "Hizo show con Pamela Franco”

Karla Tarazona le respondió a Christian Domínguez luego de que el cantante asegurara que renunció al programa “Se pone bueno” de Latina por la sobreexposición de su vida privada en el canal.

Luego de que Christian Domínguez se mostrara ofuscado tras asegurar que decidió dar un paso al costado porque el programa “Válgame” expuso demasiado los temas de su vida privada, como su ruptura con Isabel Acevedo o su “ampay” con Pamela Franco, Karla Tarazona le respondió fuerte y claro al cumbiambero.

La conductora de “Válgame” manifestó su indignación tras ver que el líder de la Gran Orquesta Internacional aseguró que se presentó en su programa solo porque el canal se lo pidió.

Karla Tarazona arremetió contra el cantante al aclarar que nadie obligó a este a presentarse en el espacio de farándula y hasta lo acusó de hacer show al recrear con Pamela Franco el “ampay” en el que ambos parecían estar besándose.

“Él se paró aquí a hacer un show con Pamela Franco y todavía se pusieron a imitar cómo fue el ampay. Para empezar esas imágenes fueron emitidas en otro lado y no acá”, aseveró, de manera enfática.

La presentadora también criticó a Christian Domínguez por decir que renunció a Latina ya que no puede trabajar en un lugar donde “no lo protegen”.

“Creo que en vez de decir a la próxima que me siente en un canal debo ver quiénes están ahí, tienes primero que decir: voy a cuidarme más en hacer algo, para que después mis compañeros no tengan que andar disimulando o haciendo cosas para que nadie me comience a atacar”, señaló.

Christian Domínguez se distancia de Pamela Franco

Como se recuerda, Christian Domínguez y Pamela Franco conducían juntos el programa “Se pone bueno”. Sin embargo, tras la difusión del “ampay” donde los conductores parecían besarse a la salida de una discoteca, el cantante de cumbia renunció a Latina para evitar que se continúe hablando sobre una supuesta infidelidad de él a Isabel Acevedo.