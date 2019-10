Exguardaespaldas asegura que José José fue llevado a Miami con mentiras de su hija Sarita [VIDEO]

Una gran tristeza sigue causando al mundo de la música la muerte de José José, pero a un poco más de un mes de su partida la polémica sigue rondando los hechos previos a su fallecimiento y todos ellos apuntan a su hija Sarita. Esta vez, el que fuera el guardaespaldas del ‘Príncipe de la canción’ aseguró que el cantante mexicano nunca quiso viajar a México, lugar donde fue llevado por la menor de los Sosa.

Y es que todos señalan que Sarita planeó llevar a su padre hacia Miami poco después que estuviera en el hospital en México con la finalidad de alejarlo de la influencia de sus hermanos José Joel y Marysol, así como de otras personas del entorno más inmediato de José José. Sin embargo, la menor de las Sosa aseguró que ella tan sólo cumplía la voluntad de su padre.

[object Object]

En ese sentido, Lino Solano, guaradaespalda de José José, contratado por la propia Sarita Sosa en febrero de 2018, aseguró que ayudó al traslado del cantante hacia la ciudad de Miami en la mencionada fecha.

Estas declaraciones las vertió a “Ventaneando”, donde Lino aseguró que José José fue engañado por su propia hija, pues esta le habría hecho creer a su padre que su asistente Laura Núñez lo había secuestrado y que su hijastra Monique Cardona (hermana de Sara) lo había estafado con el negocio de bienes raíces en el que había invertido el mexicano.

Lino Solano detalló que fue toda una odisea conseguir sacar a José José de México hacia Miami, con diversas mentiras y argucias, las cuales terminaron en una reunión en el departamento del cantante donde se encontraban un abogado, notario traídos por Sarita Sosa para que el cantante firmara unos papeles, pero su asistente por años Laura Núñez le aconsejó que no firmara nada, que no hiciera a las intenciones de su hija, pero esta le recriminó que no tenía derecho a opinar.

Contrario a las recomendaciones de Laura Núñez, Lino Solano asegura que José José firmó los papeles, pero que aseguró tajante: “He firmado, pero no me voy a Miami”. Sin embargo, cuando el ‘Príncipe de la canción’ se retiró a su cuarto fue acompañado por Sarita quien, al parecer, lo convenció de viajar, hecho que la hija menor del cantante se lo confirmaría al guardaespaldas.

José José: esposo de Sarita Sosa la defiende

Este testimonio aparece un día después que el esposo de Sarita Sosa, Yimmy Ortiz usara su cuenta de Instagram para publicar unas imágenes donde se ve a la menor de las Sosa acicalando a su padre, pero este luce excesivamente delgado. Hasta el momento, se desconoce la fecha de las cuales datan.