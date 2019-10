Farfán “utilizó” a Yahaira para promocionar su película, según Magaly

Magaly Medina le cantó sus verdades a Jefferson Farfán. La popular ‘Urraca’ no solo criticó la decoración y la comida que se sirvió en la fiesta, sino habría puesto al descubierto el verdadero motivo de la gran reunión que organizó el futbolista.

La conductora de televisión calificó de “feo” el diseño que tuvo el pastel de cumpleaños de la ‘Foquita’ y le reclamó a Yahaira Plasencia de “no haber ayudado a elegir uno mejor”.

“Me traje la torta, es original, la misma fea torta que le hicieron a Jefferson Farfán porque en honor de la verdad, acaso ¿No es una fea torta? A mi no me agrada, yo no me hubiera mandado a hacer una así”, manifestó.

“Miren el chimpún volando aquí, una pelota en medio, ¿qué querían decir? (...) El muñequito era bien parecido a Will Smith”, sostuvo Magaly Medina.

“Si la Yaha ya es la señora de la casa, ya oficial, esta ahí a su lado y le canta; porque no pudo ver esos detallitos.Porque si ese es tu amado, por lo menos metes tu mano, tu buen gusto”, agregó respecto a la amiga de Jefferson Farfán.

Magaly Medina vs Jefferson Farfán

La conductora de televisión sostuvo que el verdadero motivo de la fiesta ofrecida por el futbolista peruana habría sido solo para promocionar la cinta biográfica que se estrenará en los cines peruanos.

“Además usted sabe que esta fiesta estaba planeada toda para promocionar a ‘Jefferson Farfán, el 10 de la calle’, que es la película que (la Foquita) va a estrenar en los próximos meses sobre su vida”, indicó la presentadora de “Magaly tv, la firme”.

Asimismo, criticó que ahora el futbolista busque el apoyo de la prensa, “luego de enviar carta notariales por hablar de su vida privada” y sobretodo el “apoyo” de su expareja Yahaira Plasencia.

“O sea esa fiesta fue solo un pretexto para promocionar su película y nosotros como medio de comunicación que él chotea tanto y que le encanta demandar, ahora sí, hizo que todo el mundo se mantuviera al tanto de su fiesta”, agregó.

“Puso a Yahaira a un lado, al otro a Eva Ayllón para que los medios difundieran toda su fiesta”, señaló.

Finalmente, Magaly Medina consideró que Jefferson Farfán quiso invertir en su fiesta para promocionar su película y lo comparó con la que se realizó sobre Paolo Guerrero.

“Esa fiesta era para promocionar su película muy pronto para que no sea un fracaso de taquilla como lo fue el de Paolo Guerrero. Ahí está el kit del asunto y se lo tengo que decir yo, porque no soy sobona como otros”, acotó.