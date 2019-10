Rechazan demanda de Jefferson Farfán en contra de Magaly Medina

La millonaria demanda que entabló el futbolista Jefferson Farfán en contra de la periodista Magaly Medina no procedió por decisión de la jueza Celia San Martín Montoya.

Para los que no saben, la ‘Foquita’ tomó medidas legales contra la conductora de “Magaly TV La Firme” porque supuestamente Medina dañó su imagen y reputación al tildarlo de “mal padre”, “cornudo”, entre otros duros calificativos.

El goleador de la selección peruana quiso denunciar a Magaly Medina porque, sin prueba alguna, ella dio a entender que Farfán retomó su relación con la salsera Yahaira Plasencia, para generar la burla de la opinión pública.

Jefferson Farfán, quien acaba de cumplir 35 años, aseguró que la periodista de ATV y su productor Patrick Llamo Aquezolo desataron una grotesca campaña de desprestigio y demolición de su persona, dignidad, honor y buena reputación, mediante expresiones denigrantes, falsas y maliciosas.

El futbolista que pronto disfrutará del estreno de su película indicó en su demanda que por culpa de Magaly Medina lo ven como una persona machista, pues no sería capaz de oficializar la supuesta relación actual con Yahaira Plasencia, quien le habría sido infiel en la época en que eran pareja.

El amigo de la ‘Reina del totó’ incluso indicó que la esposa del notario Alfredo Zambrano lo atacó con calificativos racistas y que lo ha menospreciado por su color de piel, su raza.

Ante tales quejas, la magistrada del Quinto Juzgado Penal de Lima respondió que las palabras vertidas por Magaly Medina no tienen contenido vejatorio, ni dañan el honor de una persona, por lo tanto, no admite la demanda.

Jefferson Farfán pide S/ 5 millones a Magaly Medina

Jefferson Farfán y su madre, la señora Rosario Guadalupe, entablaron una demanda contra la periodista por el fuero civil por daños y perjuicios. Pidieron 5 millones de soles.

Ante ello, Magaly Medina indicó que Jefferson Farfán no tiene la intención de querellarla por la vía penal porque, asegura, no tiene motivos consistentes. “La ‘Foca’ Farfán, como sabe que no me puede demandar por difamación porque no he mentido, me está demandando por la vía civil, por cinco millones de soles”, declaró.

“Él y su mamá me están pidiendo una conciliación y ya los abogados están viendo cómo van a defenderme, pero definitivamente este es un pre-paso para demandarme por dinero, igual me voy a defender, porque, ¿qué daño y perjuicio le pudo haber hecho diciendo algo que ellos saben que es?”, agregó la conductora de “Magaly TV, La Firme”.