Mánager de Yahaira Plasencia revela cuánto desembolsó Farfán para su fiesta

Jefferson Farfán celebró sus 35 años con una ostentosa fiesta y acompañado de familiares, amigos cercanos y hasta figuras del medio local. Sin embargo, una polémica opacó las celebraciones.

En algunos medios aseguraron que el futbolista peruano recurrió a los canjes para realizar una gran fiesta. Dicho rumor le generó un gran fastidio.

Por ejemplo, Magaly Medina dejó entrever que la fiesta de Jefferson Farfán fue hecha para promocionar “El 10 de la calle” la película sobre su vida que se estrenará en febrero del 2020.

“Esa fiesta era solo un pretexto para promocionar su película y que la prensa, que él tanto chotea, que hasta le encanta demandar, ahora sí hizo que todo el mundo tuviera centrada su atención para que los medios difundieran toda su fiesta, era más que su cumpleaños, era una fiesta marketera”, comentó la periodista en ATV.

Para aclarar dicho tema, la mánager de Yahaira Plasencia, Maritza Rodríguez, apareció en el set de “Mujeres al mando” para dar detalles del cumpleaños de la ‘Foquita’.

Como voz autorizada por Jefferson Farfán, la empresaria indicó que la fiesta solo tuvo una única intención: celebrar sus 35 años. “Yo sí he sido invitada a la fiesta y estoy autorizada por el mismo Jefferson Farfán a aclarar la situación, porque no se puede especular, esta fiesta ha sido pagada por él, no tiene nada que ver la película”, declaró.

La jefa de prensa de la Gran Orquesta Internacional reveló que Jefferson Farfán gastó más de 90 mil dólares en su fiesta que contó con las participaciones musicales de Eva Ayllón, Mayimbe y Yahaira Plasencia.

“Todo ha estado lindo, el ingreso, yo he sido tratada como una reina, yo he estado con él los días previos de la fiesta, y él se ha gastado 90 mil dólares, no 40 ni 50, todo ha sido pagado por él. Él puede pagar eso y mucho más, fue su cumpleaños”, contó.

Maritza Rodríguez agregó que el futbolista se ofuscó porque quieren dar a entender que él involucren al filme de su vida. “A él (Jefferson Farfán) lo que más le molesta es que se meta a gente de la película”, dijo.