Yaco Eskenazi se pronuncia tras ser excluido de exclusiva fiesta de Farfán

El futbolista Jefferson Farfán realizó una gran celebración por sus 35 años en compañía de sus familiares, amigos cercanos y hasta algunas figuras del espectáculo local. Pero el que brilló por su ausencia fue Yaco Eskenazi.

En un reciente encuentro con la prensa, el presentador de “Mi mamá cocina mejor que la tuya” reconoció que el futbolista no lo invitó a su exclusiva fiesta, pese a que tienen años de amistad.

“No me invitaron. Cuando hablé con él, no me dijo nada (del cumpleaños), así que no tengo idea”, expresó Yaco Eskenazi, quien estaba en compañía de su esposa, la modelo Natalie Vértiz.

Luego que le mencionaran que Yahaira Plasencia estuvo en la fiesta de los 35 años del delantero peruano, Yaco expresó: “Yo creo que por eso no me han invitado”.