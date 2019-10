Kylie Jenner recuerda a su ex frente a Drake durante fiesta [VIDEO]

¿No olvida a su ex? La empresaria Kylie Jenner adelantó las celebraciones del 31 de octubre con una fiesta de Halloween junto a sus amigos. Ella mostró cómo la pasó en su cuenta de Instagram.

En Instagram, Kylie Jenner publicó fotos de su sexy disfraz de Halloween. Ella eligió convertirse en una conejita Playboy.

Kylie Jenner manda indirecta a su ex, Travis Scott, mientras sale con Drake. Fuente: Instagram

Con ayuda de su celular grabó unas historias en la red social en las que habría enviado una curiosa indirecta a su expareja, el rapero Travis Scott, padre de su hija Stormi.

Según las publicaciones que hizo, ella habría estado en la misma fiesta con Drake, con quien habría iniciado un romance a semanas de su separación.

En unos videos que mostró en Instagram se le puede ver usando un filtro con mariposas, el insecto favorito de Travis Scott, el cual representa su carrera y fue símbolo de su relación.

Cuando eran pareja, ellos decidieron hacerse unos tatuajes de mariposa en el cuerpo. Incluso, poseen joyas millonarias con forma de este colorido insecto.

¿Kylie Jenner y Drake tienen una relación?

Se ha despertado el rumor de que Kylie Jenner y Drake, un famoso rapero, habrían iniciado un amorío luego de que ella confirmara su separación de Travis Scott, el padre de su hija Stormi.

Por un tiempo se especuló que Drake estaba enamorado de Kendall Jenner y que Hailey Baldwin lo habría ayudado a conquistarla. Cabe resaltar que el rapero es un buen amigo de la familia Kardashian.

Uno de los momentos más recordados de “Keeping up with the Kardashians” fue cuando el cantante sorprendió a Kylie Jenner con un concierto privado por su cumpleaños.

Antes de Halloween, ellos se divirtieron juntos en la fiesta que le organizaron a Drake por cumplir un año más de vida. Fue en esta misma reunión donde Adele se robó las miradas con su nueva figura tras bajar de peso.