Elogian a Grupo 5 por incluir a una mujer en la orquesta

Un video compartido por el cantante Christian Yaipén en sus redes sociales emocionó a sus miles de seguidores y hasta generó que el Grupo 5 recibiera mensajes de felicitaciones.

Debido a que el Grupo 5 es una orquesta conformada íntegramente por músicos varones, fue una grata sorpresa que la agrupación incluya a una mujer entre sus integrantes.

Este hecho ocurrió en el último concierto que la orquesta de Monsefú ofreció en la ciudad de Colán, en Piura.

En el video se ve a la mujer (vestida de blanco y con un look casual) tocando la conga y los timbales al ritmo de “Amor de mis Amores”, una de las canciones que no puede faltar en las presentaciones de Grupo 5.

Tras su presentación, el animador pide aplausos fuertes para la joven y el público responde de la mejor manera.

El video fue subido a la cuenta de Instagram de Christian Yaipén, cantante y líder de esta agrupación de cumbia. Las reacciones y los buenos comentarios no tardaron en aparecer.

“Hace unas semanas tocamos en Colán y en medio de toda la multitud vi a una chica que movía las manos y se sabía todas las paradas de la canciones, seguidamente la invité a que toque una canción con nosotros. Tremenda sorpresa que me llevé”, expresó el intérprete de canciones como “Cambio mi corazón” y “Parranda la negrita”.

En una reciente entrevista con La República, Christian Yaipén contó cómo hacen para cautivar a personas de cualquier generación y clase social. “Nuestra fórmula para juntar o llegar al público sin importar las clases es hacer música. A través de nuestras canciones logramos conquistar corazones y nunca sabes con qué corazón te vas a chocar y a Dios gracias nos está yendo muy bien.

Al ser consultado sobre si tiene planes de lanzarse como solista, Christian Yaipén respondió: “No sé qué me tenga preparado la vida. No lo he pensado, pero estoy muy feliz con el Grupo 5. Yo creo que la mayoría de solistas que se han ido de algún grupo es porque quieren tener algo propio y en este caso, esto es mío. El ‘Grupo 5’ es de la familia”.